La juventud toma el Open Bizkaia de pala profesional

Los vizcainos David Ruiz (Sestao, 2001; zaguero) y Jagoba Madariaga (Armintza, 2000; delantero) y el guipuzcoano Oier Alkorta (Azpeitia, 2000; zaguero) serán los tres invitados de Innpala para la presente edición del Torneo Open Bizkaia de pala profesional que comienza este sábado en el frontón Bizkaia de Bilbao. Los tres veinteañeros se suman a Román Maldonado (Venado Tuerto, Argentina; 1999) y Asier del Río (Lezama, 1998), integrados ya en la maquinaria de la promotora, y abren un escenario de juventud en la pala profesional.

"En cinco de las seis combinaciones contaremos con un palista de entre 20 y 24 años", desgrana Iosu Urkijo, director técnico de la empresa palista, quien reflexiona que "es importante ver a los jóvenes valores junto a los mejores".

De este modo, los seis duetos que pugnarán por la txapela son: Fusto-David Ruiz, Gaubeka-Del Río, Necol-Alkorta, Maldonado-Gordon, Madariaga-Urrutia e Ibarguren-Ibai Pérez.



BILBAO, SOPELA, ARMINTZA, LARRABETZU Y ZIERBENA

El frontón de Miribilla acogerá seis funciones y se incorporan al programa Larrabetzu, Sopela, Armintza y Zierbena para completar las diez jornadas. El pistoletazo de salida a la liguilla de todos contra todos a doble vuelta es este el sábado en el Bizkaia,a partir de las 17.00 horas. Las semifinales y la final están programadas en Bilbao el 4 y el 11 de junio, respectivamente.

"Es un torneo bonito. Empecé en enero y me he sentido bastante a gusto", describe el zurdo Alkorta. Madariaga, por su parte, añade que "el objetivo es disfrutar". David Ruiz, en cambio, ya fue de la partida en 2021 y reconoce que "me costó adaptarme". "La principal diferencia radica en el ritmo, la velocidad, la pelota y la herramienta", finaliza el zurdo de Sestao.