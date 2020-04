Euskadi retoma la actividad empresarial no esencial paulatinamente mañana

Las empresas vascas pertenecientes a sectores no esenciales volverán a partir de mañana y, de manera paulatina, al trabajo tras finalizar la vigencia del Real Decreto ley del Gobierno central que establecía el cese de su actividad y que en Euskadi se ha aplicado con flexibilidad.

La actividad empresarial en esos sectores no esenciales como pueden ser parte de la Industria y la Construcción se ha visto condicionada por ese Real Decreto, dictado el 29 de marzo, y al que expresaron su rechazo tanto el Gobierno vasco como las patronales vascas que abogaban por intentar mantener una actividad mínima en la medida que fuera posible y garantizando las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

Finalmente y, ante las dudas sobre la interpretación de ese Real Decreto, el Gobierno vasco hizo públicas unas notas aclaratorias que suponían una flexibilización del mismo, de manera que el propio Ejecutivo vasco estimaba que prácticamente toda la industria podría mantener una actividad mínima en Euskadi, aunque en muchos casos la propia caída de pedidos y el cierre de sus clientes ha impedido a muchas de las empresas continuar con la actividad.

En concreto, se definió una relación de actividades que podían considerarse imprescindibles para las actividades que se catalogan esenciales y que, por tanto, podrían mantener una actividad mínima. Entre ellas, no estaba el sector de la Construcción, ya que se establecía su total paralización, salvo para atender obras de emergencia.

Ahora, tras la finalización de la vigencia del Real Decreto y, una vez concluída la Semana Santa, se volverá paulatinamente a la actividad en la industria no esencial y la Construcción y, desde el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras no se ha previsto ningún protocolo especial porque no será una situación nueva, sino la que existía hace quince días, antes de la medida adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez y, además, el tejido empresarial dispone ya de un protocolo de seguridad que se mantiene en vigor y que fue remitido por este Departamento en marzo.

Precisamente, el transporte público en Euskadi también volverá a partir de este martes a la situación anterior al parón de los sectores no esenciales, con una oferta de entre el 40% y el 60% para las jornadas laborales, aunque, si fuera necesario, se garantizará el 100% en horas punta.

Protocolo de trabajo

Por su parte, el Departamento de Trabajo ha publicado la guía titulada "Plan para el arranque de actividad de forma segura de los centros de trabajo en Euskadi", donde, al cierre de febrero, se contabilizan alrededor de 58.893 empresas dadas de alta en la Seguridad Social, de las que 6.612 pertenecen a la Industria y 5.062 a la Construcción.

Este documento ha estado abierto a las aportaciones de sindicatos y trabajadores y, según el Gobierno vasco, busca que esa reapertura de la actividad se realice con todas las garantías para la salud de los trabajadores.

Esta Guía recoge que Osalan deberá mantener actualizados, de acuerdo con los criterios sanitarios, los distintos protocolos de actuación, procurando herramientas que sirvan de pauta a los sectores de actividad. Además, elaborará unas recomendaciones operativas para los servicios de prevención y se encargará de coordinar las actuaciones necesarias entre las instituciones y organizaciones que participan en la implantación de medidas preventivas.

Por su parte, las empresas deben comunicar a los representantes de los trabajadores, y si no existieran estos a la propia plantilla, con una antelación mínima de 48 horas, su intención de reabrir un centro de trabajo. Además, deberán elaborar, o en su caso implementar, el plan de medidas preventivas para garantizar las debidas condiciones de seguridad y salud.

Desde los sindicatos ya se ha advertido de que estarán "vigilantes" ante esta vuelta al trabajo y, en este caso, también se han vuelto a constatar las diferencias entre, por una parte, CC.OO. y UGT, que siempre han defendido mantener una mínima actividad si era posible garantizar las condiciones de seguridad, y, por otro lado, ELA y LAB que exigían el cierre de toda actividad y que han llegado a demandar al Gobierno vasco por su nota aclaratoria sobre el Real Decreto Ley.

ELA, el sindicato mayoritario en Euskadi, aseguraba este mismo domingo que, con el Plan previsto por Trabajo, se estaba "condenando a miles de trabajadores" a reanudar el trabajo pese a "correr peligro".



Grandes empresas y sectores

Uno de los sectores que empezará a volver a la actividad será el de la Construcción y, según fuentes de Eraikune, el cluster que les representa, serán alrededor de 80 empresas y 15.000 trabajadores los que volverán esta semana a la actividad.

Sin embargo, no prevé en absoluto que la actividad se recupere al 100% sino que el ritmo de recuperación vendrá determinado "por los trabajos en curso y por los protocolos definidos".

En el ámbito industrial no hay estimación del número de empresas que retomarán la actividad, aunque algunas grandes empresas ya están en ese proceso de vuelta a la normalidad.

Entre ellas, se encuentra ITP Aero que mantuvo cerradas todas sus plantas en España durante la vigencia del Real Decreto ley, pero que, desde el pasado viernes ha retomado de forma progresiva la actividad de acuerdo con los calendarios laborales de cada centro y aplicando "la flexibilidad necesaria".

Por su parte, las cooperativas de Mondragon prácticamente habían cesado su actividad, salvo para "cumplir compromisos ineludibles" con clientes internacionales, por lo que también tendrán que empezar a retomar la vuelta al trabajo.

Sidenor, por su parte, ha anunciado que retomará la actividad a partir de este martes, 14 de abril, después de que se viera obligada a parar sus instalaciones en la madrugada del lunes 30 de marzo, en cumplimiento del Real Decreto Ley. Michelin también tiene previsto en los próximos días una vuelta a la actividad en sus plantas de Gasteiz y Lasarte.

Las plantas de CAF Beasain e Irun se mantenían paradas, con únicamente 37 empleados voluntarios trabajando y, en base al acuerdo alcanzado con el comité, el resto de la plantilla volverá a sus puestos de trabajo el próximo 20 de abril.

Tubos Reunidos mantenía tras la flexibilización del Real Decreto la actividad mínima "imprescindible" en sus plantas y así continuará. En su centro de Amurrio presentará un ERTE por causas organizativas y productivas y en Trapaga le han aceptado el ERTE solicitado por fuerza mayor.

Por su parte, Tubacex, que ha estado trabajando a alrededor del 30%, retomará la actividad mientras negocia un ERTE, de cara a lograr la "flexibilidad necesaria para responder a la demanda del mercado".

Siemens Gamesa volverá a la actividad en la mayoría de sus plantas en España entre este lunes o el martes dependiendo de las vacaciones de Semana Santa en cada lugar. En el caso de sus plantas vascas, la de Asteasu y la de Mungia es el día 14 cuando retoman el trabajo, aunque en la de Mungia sí se había mantenido una cierta actividad parcial.

Por su parte, otra gran empresa como la planta de Mercedes en Gasteiz estudia reiniciar su actividad pero a partir del próximo 26 de abril y con un arranque "escalonado" que incluirá la adopción de medidas para evitar el contagio por Covid-19.

En el caso de Arcelor, seguirá manteniendo cerrada la ACB de Sestao debida a la paralización de la actividad de sus clientes, mientras que su planta de Etxebarri se encuentra plenamente operativa, ya que produce hojalata que se destina a los fabricantes de envases para la industria agroalimentaria. En sus plantas de Olaberria y Bergara hasta ahora se mantenía una actividad mínima.