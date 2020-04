Iglesias asegura ahora que faltan detalles para definir el Ingreso Mínimo Vital

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales del Gobierno español, Pablo Iglesias, ha reconocido ahora que todavía quedan reuniones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá para "terminar de definir todos los detalles" del Ingreso Mínimo Vital, después de que el departamento que dirige el líder de Unidas Podemos anunciara ayer que este mismo jueves iba a presentar la medida ante los medios de comunicación junto a Escrivá.



Así lo ha asegurado Iglesias en un mensaje en redes sociales que ha difundido después de que el ministro de Inclusión haya afirmado en una entrevista en la Cadena Ser que se ha enterado por la prensa de que este jueves iba a presentar esta nueva medida, que el Gobierno va a lanzar en mayo tras cerrarse un acuerdo entre el secretario general de Podemos y el presidente Pedro Sánchez.



"Todo está listo para que, en las próximas horas, los equipos de la vicepresidencia de Derechos Sociales y del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantengan nuevas reuniones, como llevamos teniendo ya desde hace días, para terminar de definir todos los detalles de este sistema de protección social, que está llamado a convertirse en un nuevo derecho social nuclear de nuestro estado del bienestar y de nuestra democracia", ha asegurado Iglesias en su mensaje, que recoge Europa Press, en el que no menciona ninguna presentación ante la prensa.



Asimismo, aprovecha para agradecer al presidente Sánchez el acuerdo alcanzado, "que da certezas, estableciendo un plazo claro y tangible, a muchísimas familias que lo están pasando muy mal", tras reconocer que "el Gobierno llevaba varios días discutiendo qué posibilidades había de implementar esta medida lo antes posible".





Esta prestación lleva siendo objeto de un intenso debate en el seno del Gobierno desde hace semanas, con Unidas Podemos presionando para sacarla adelante de forma urgente, aunque fuera con un formato provisional, como un, para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, frente a los ministros económicos socialistas, que defendían un desarrollo más pausado de la medida, que ya estaba prevista en el programa de coalición que cerraron en diciembre.La Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales llegó a anunciar la semana pasada que el Gobiernopara poner en marcha ese Ingreso Mínimo Vital Puente ante la crisis del Covid-19, antes de implementar el definitivo.En dicho comunicado, el departamento que dirige Iglesias aseguraba que la medida definitiva podía tardar en estar lista unos tres meses y que, por ello, el Gobierno quería aprobar "de forma urgente" un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del IMV definitivo.Además, fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales explicaron el viernes a Europa Press que la medida urgente en la que estaban trabajando, que se eleve hasta 950 euros para familias con dos adultos sin ingresos y dos hijos a cargo.Sin embargo, Escrivá aseguró este lunes que el Gobierno no tenía previsto aprobar esa ayuda provisional de forma inmediata, y así lo confirmó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros del martes, cuando afirmó que el Ingreso Mínimo VitalA pesar de las negativas, Unidas Podemos mantuvo la presión y finalmente fuentes de la Vicepresidencia segunda anunciaron este miércoles que Iglesias y Sánchez habían llegado a un acuerdo para activar esta ayuda, ya en su modalidad definitiva, este mismo mes de mayo; un anuncio que realizaron minutos después de que finalizara la comparecencia de Escrivá en el Congreso, en la que ofreció nuevos detalles de la ayuda.En concreto, el ministro de Inclusión avanzó que la medida valorará la situación de los hogares, no la del individuo, y que un 10% de los beneficiarios serían familias monoparentales,En su exposición este miércoles Escrivá ya reconoció que aún no contaba con toda la información porque sus funcionarios todavía están diseñando este "reto" enLo que sí indicó es que se está trabajando para que se pueda poner en marcha "en semanas" --finalmente será en mayo-- y que llegue "a quien tiene que llegar".En este sentido, apuntó que la renta mínima tendrá un "itinerario de inclusión" que pondrá especial atención en la situación de las familias y no del individuo, porque su objetivo es "según la estructura de cada hogar, incluidos los monoparentales.Escrivá explicó, además, que será "complementaria" a las ayudas similares que ya existen en las comunidades autónomas y ayudarán a acabar con la "que viven muchas familias del país. De hecho, ha indicado que el porcentaje de España en este sentido, es "de los más altos de Europa".