Colectivos de pensionistas protestarán el lunes en Pamplona

pamplona – Los colectivos de pensionistas Amona, Oneka, Pentsionistak Martxan y Sasoia rechazaron las recomendaciones del Pacto de Toledo al considerar que suponen "el desmantelamiento del sistema público de pensiones". Convocaron una manifestación el lunes a las 12.00 horas desde el Ayuntamiento de Pamplona para "exigir unas pensiones públicas que permitan a las personas mayores, actuales y futuras, una vida digna". En una nota, estos colectivos aseguraron: "Llevamos años asistiendo desde las instituciones a una política de descapitalización del sistema público de pensiones". Dijeron que "se han cargado a la Seguridad Social gastos que no son propios de ella y que debieran de haberse hecho con cargo a los PGE", entre los que citaron las pensiones no contributivas, las de orfandad, las pensiones a las familias, las prestaciones por maternidad o los salarios de los funcionarios, etc.