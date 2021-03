El FMI revisará al alza su pronóstico de crecimiento para 2021 y 2022

madrid – El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejorará la semana próxima sus previsiones de crecimiento de la economía mundial para este año y el siguiente, actualmente situadas en el 5,5% y el 4,2%, respectivamente, como reflejo del impacto positivo de los nuevos estímulos aprobados y del efecto esperado de los progresos de la vacunación en la recuperación de la actividad en la segunda mitad de 2021.

La institución internacional celebrará entre el 5 y el 11 de abril su reunión de primavera junto al Banco Mundial, que por segundo año consecutivo se desarrollará de manera virtual.

"En enero, proyectamos un crecimiento global del 5,5% en 2021. Ahora esperamos una mayor aceleración: debido al apoyo adicional, incluido el nuevo paquete fiscal en EEUU; y a la recuperación esperada potenciada por la vacuna en muchos economías avanzadas a finales de este año", señaló la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

No obstante, la economista búlgara advirtió de que, aunque las perspectivas han mejorado en general, divergen peligrosamente no solo dentro de las propias naciones, sino también entre los países y regiones geográficas. "De hecho, lo que vemos es una recuperación, cada vez más impulsada por dos motores: Estados Unidos y China. "Son la excepción, no la regla", puntualizó.