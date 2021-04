El paro en Navarra baja en 499 personas en marzo y el total de desempleados se sitúa en 42.487

Marzo proporcionó un alivio al mercado de trabajo de Navarra. Y redujo el paro después de cinco meses continuos de subidas. Un descenso de apenas 499 personas, que deja el número total de desempleados en 42.487, todavía 5.122 más que el año pasado en estas mismas fechas.



Tomado así, el dato puede no parecer del todo malo. Porque el paro baja. Pero lo hace con la misma lentitud (1,16%) con la que se administran las vacunas y, sobre todo, no parece producto de una creación de empleo vigorosa. Marzo deja 818 ocupados más, una cifra baja comparada con la que suele registrarse en años 'normales'.



En total, 285.915 personas se hallan afiliadas a la Seguridad Social en Navarra, 1.042 menos que en el mes de marzo de 2020, ya con la pandemia desatada. La cifra, además, incorpora a más de 6.000 personas todavía en situación de ERTE, que figuran como cotizantes pero no trabajan de forma efectiva.







En los últimos doce meses, el desempleo ha crecido en Navarra en 5.122 personas, el 13,71 por ciento.

El mayor descenso del paro en marzo en la Comunidad foral lo registra el sector Servicios, donde ha bajado en 536 personas. También ha descendido en Industria, en 95, y en Construcción, en 44. Sin embargo, ha subido en Agricultura, en 97 personas, y en el colectivo Sin Empleo Anterior, en 79.De los 42.487 desempleados,; 5.118 son menores de 25 años (2.557 hombres y 2.561 mujeres) y el resto, 37.369, son mayores de esa edad (15.250 hombres y 22.119 mujeres).Por sectores,, en concreto, 27.990 desempleados; seguidos de Industria, con 5.609 registrados; Agricultura, con 2.507 y Construcción con 1.888. El colectivo Sin Empleo Anterior cuenta en marzo 4.493 personas paradas.l, el número de parados registrados bajó en(-1,5%), su mayor retroceso en este mes desde el año 2015, cuando descendió en 60.214 personas. Se trata del tercer mejor dato dentro de la serie histórica del mes de marzo.En cuanto a contratación en Navarra, en marzo se realizaron 26.088 contratos, 3.574 más respecto al mes anterior (15,87%) y 880 más respecto a hace un año (3,49%).