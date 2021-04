Rodrigo de la Calle, con una estrella Michelin, homenajeado en la X Cata del Primer Espárrago de Navarra

La huerta de Gorka Pérez de Obanos en Lerín en la vega del río Ega ha acogido la X Cata del Primer Espárrago de Navarra.

Una fiesta que en esta última década ha destacado a diferentes prescriptores de este cultivo de la agricultura navarra.

Y más en un año muy difícil en el que los restaurantes navarros se están viendo afectados por el cierre de sus locales, una circunstancia que puso en duda la participación de varios representantes hosteleros en la celebración.

"Tenemos claro que estamos aquí por el apoyo de la hostelería a los agricultores", ha comentado el restaurador del Alhambra, Javier Díez.

Un acto que ha abierto como anfitriona la alcaldesa de Lerín, Consuelo Ochoa, quien ha recordado la importancia de este cultivo en la historia de la localidad.

"Lerín ha sido históricamente un pueblo esparraguero y ha contado, además, con el sabor especial de sus espárragos. También fue crucial la importancia de las fábricas de conservas que han contribuido a nuestro desarrollo", ha detallado.

'COMEMOS DE CASA, COMEMOS EN CASA'



La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha destacado la circunstancia extraordinaria de la pandemia que ha influido tanto en las restricciones de la hostelería como también a la incertidumbre en el precio del espárrago "que ha ido bajando".

Gómez ha hecho referencia al eslogan Comemos de casa, comemos en casa, como apoyo al producto local, destacando la tendencia actual a su consumo en fresco.

Javier Díez, Itziar Gómez, Marcelino Etayo e Ignacio Idoate. Unai Beroiz

Por su parte, también ha mencionado el incremento de este cultivo en Navarra: "Hemos experimentado la buena noticia de tener un repunte en la replantación de nuevas esparragueras".

CATA 2021



Otro de los destacados en la jornada, ha sido el presidente de la Asociación de Restaurantes del Reyno, Ignacio Idoate, quien ha presentado al homenajeado Rodrigo de la Calle, al que se le considera como el máximo representante de la cocina verde.

Es creador de conceptos como la Gastrobotánica, o la Revolución Verde. Un cocinero que está al frente del restaurante El Invernadero en Madrid, un establecimiento que cuenta en la actualidad con una estrella Michelin y que también ha sido reconocido con la Estrella Verde, que distingue la labor de los restaurantes que defienden la cocina sostenible.

"La verdad es que soy el fan número uno de los productos de la huerta navarra y quiero decir que desde Madrid se os quiere mucho".

El galardonado ha admitido que al pisar tierra de campo se sentía como en casa. "Mi padre, al que le dedico este premio, trabajaba en la tierra y siempre me advirtió de que no fuera agricultor aunque también me dijo que no me hiciera cocinero y no le hice caso", ha contado.

Rodrigo demuestra su vinculación con la huerta navarra todos los días en sus menús, basados en el concepto de cocina sostenible y que "desde el primer plato hasta el último están hechos con verduras".

1.700 HECTÁREAS



También ha intervenido el presidente de la IGP Espárrago de Navarra, Marcelino Etayo.

Trabajadoras que han preparado la degustación de espárrago en Lerín en la mañana del miércoles. Unai Beroiz

Este productor de Mendilibarri ha hablado de la importancia de un producto gastronómico que gira en torno a unos 500 agricultores navarros y que da trabajo a alrededor de unos 1.300 temporeros.

Este cultivo en crecimiento ocupa unas 1.700 hectáreas de terreno y en cuya explotación comercial cuenta con seis comercializadores del producto en fresco.

Además hay 35 empresas agroalimentarias que lo elaboran en conserva.