Ciriza confirma que "Navarra sigue con su hoja de ruta" para implantar peajes a vehículos pesados

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha confirmado este miércoles en el Parlamento foral que "Navarra sigue con su hoja de ruta para implantar la tarificación a vehículos pesados con objeto de financiar y mejorar las carreteras como servicio público".

Después de que una sentencia del Tribunal Supremo haya revocado peajes en Guipúzcoa por establecer una diferencia entre transportistas locales y transportistas de paso, Bernardo Ciriza ha afirmado que "la Justicia no está cuestionando que se puedan implantar peajes a vehículos pesados, lo que viene a decir es que el cobro no puede ser discriminatorio, es decir, a unos sí y a otros no".

En este sentido, en una comparecencia parlamentaria solicitada por Navarra Suma, Bernardo Ciriza ha asegurado que "este fallo judicial no hace sino recordar que la tarificación debe establecerse desde la máxima seguridad jurídica, premisa desde la que trabaja el Ejecutivo foral sin discriminar en el cobro de peaje el transporte local del transporte de paso".

El consejero ha afirmado que "en materia de transportes Navarra va a ir de la mano de Europa y del Estado" y ha dicho que estos peajes están implantados en Alemania, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, República Chica, Polonia, Francia e Italia. "¿Están haciendo algo ilegal? Si realmente no se pudiera implantar esta tarificación, ¿todos estos países la hubieran implantado?", ha planteado.

Así, ha defendido que Navarra "ha adoptado un modelo plenamente coherente con el derecho comunitario y con nuestros compromisos medioambientales". "La mejora y la sostenibilidad de las carreteras navarras, que garantizan la movilidad y la cohesión territorial, debe financiarse de acuerdo con estándares de las políticas medioambientales europeas, principios europeos de que quien usa paga y quien contamina también paga", ha señalado.

El parlamentario de Navarra Suma Javier García ha afirmado que, tras la sentencia del Supremo sobre Guipúzcoa, las empresas de transporte navarras se verán abocadas a pagar también por los peajes en las carreteras de la Comunidad foral y ha pedido al Ejecutivo que reconozca que será así. Además, ha vuelto a expresar su rechazo a los peajes. "Creemos que hay otras posibilidades de financiación", ha subrayado, para pedir al Gobierno que haga un estudio para determinar qué empresas navarras se verán afectadas por los peajes.

La portavoz del PSN, Virginia Magdaleno, ha asegurado que el Gobierno de Navarra "debe ir de la mano de Europa y de España, no nos queda otra, las consecuencias, si no, pueden ser fatales para Navarra, como ha ocurrido con los expedientes sancionadores en los túneles de Belate y Almándoz". "La política europea busca la eliminación de distorsiones de la competencia entre empresas del transporte. En resumen, la Justicia no está cuestionando que se puedan implantar peajes, lo que dictamina es que el cobro no puede ser discriminatorio. Los pasos del Gobierno son certeros, con seguridad jurídica, dejemos que siga trabajando", ha pedido.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que "se ha hecho un trabajo durante meses en la Mesa de Carreteras, en la que llegamos a una conclusión, que es que el sistema actual que arrastramos en los últimos años para financiar las necesidades en la red de carreteras no está dando el resultado que deseamos y hacía falta repensar ese modelo de financiación de las carreteras". "Las soluciones están implantadas a lo largo y ancho de Europa", ha dicho, en referencia a los peajes.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha dicho que Navarra Suma "ha aprovechado la circunstancia de la sentencia para volver a leernos su libro" y ha destacado que la mayoría del Parlamento de Navarra avala los peajes a los vehículos pesados. "La implantación de un sistema de pago por uso hay que entenderlo como un mecanismo más justo para financiar las infraestructuras y así se debe transmitir", ha asegurado, señalando que "permite trasladar a los usuarios el coste de la infraestructura" en lugar de que recaiga en los contribuyentes navarros.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que su grupo "nunca ha sido partidario de peajes en carreteras públicas" pero ha afirmado que ha llegado "a un acuerdo con la mayoría de los grupos del Parlamento para solucionar una situación excepcional con un problema gravísimo en la N-121-A, que tiene un tráfico exagerado de camiones". "Cuando tengamos la norma delante, la veremos y vigilaremos que se ajuste a la legalidad", ha afirmado.