Yolanda Díaz dice que quien no quiera subir el SMI tendrá que explicarlo

vitoria – La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró ayer, en referencia a la patronal CEOE, que quien se opone a una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y dice que "hoy no toca" tendrá que explicárselo a la sociedad española y a los trabajadores "más vulnerables".

Díaz se refirió en rueda de prensa durante su visita a la capital alavesa a la negociación abierta para subir el SMI, un incremento que el Ministerio ha comenzado a negociar tomando como punto de partida los 15 euros de media para 2021 que una comisión de expertos recomendó el pasado junio aunque con margen para mover esa cifra en aras del acuerdo social. El lunes de se celebrará la segunda reunión.

Los sindicatos han opinado que los 15 euros son insuficientes, mientras que las patronales han insistido en su negativa a una subida este año porque entienden que hay que dar prioridad a la consolidación del empleo y la recuperación.

La también vicepresidenta segunda del Gobierno afirmó que van a escuchar a todo el mundo y a intentar alcanzar un acuerdo, pero añadió que es "difícilmente comprensible" no defender en la coyuntura actual una subida del SMI. Así, indicó que los empresarios tendrán que explicar por qué en la negociación de los convenios colectivos están asumiendo subidas salariales en una horquilla entre el 1,5 y el 1,8% y en cambio se oponen al alza del salario de los trabajadores con menos renta.

Díaz advirtió de que "quien se oponga a una subida menor en ese millón y medio de trabajadores más vulnerables tiene que explicárselo a la sociedad española". "Quién hoy dice que no toca [subir el SMI], tiene que explicar por qué está pactando mejores salarios para trabajadores en mejores condiciones", resumió la cara más visible de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez quien recordó que el objetivo del Ejecutivo es subir el Salario Mínimo Interprofesional de manera "inmediata" aunque no quiso poner una fecha para alcanzar un acuerdo o, en su caso, aprobarla si el diálogo no da frutos.

defensa del gobierno También se refirió a las discrepancias entre los socios de coalición sobre las medidas para rebajar el precio de la energía en España y reconoció que están vinculadas a la "rapidez" en la toma de acciones para hacer frente a este problema "de máxima gravedad".

En este sentido, indicó que es legítimo que la ciudadanía conozca cuáles son las diferencias entre los socios pero aseguró que van a "cuidar" el Ejecutivo de coalición porque están haciendo "cosas muy grandes" por España y no se van a "distraer". Añadió que el Gobierno ha demostrado que se puede ser eficiente económicamente y proteger a los trabajadores y que trabaja por una recuperación "justa".

Del mismo modo, se mostró muy satisfecha con la visita de trabajo a Euskadi donde asistió al Foro Grandes Empresas Alavesas en Gasteiz, organizado por la patronal de Araba, SEA, y tuvo posteriormente un encuentro con la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. Díaz calificó de "muy productiva e intensa" la reunión con los empresarios alaveses.

