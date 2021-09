La plantilla de Trenasa-Castejón defiende la continuidad de la planta

El comité de Trenasa (CCOO-LAB) ha escrito una carta en la que exige a CAF respeto hacia la plantilla, y mantener abierta la planta de Castejón. "Señores y señoras de la dirección de CAF, ya basta de utilizar nuestras vidas para sus intereses en un año de sufrimiento".

La parte social ha redactado este mensaje, en representación de los 74 trabajadores y trabajadoras, al cumplirse un año desde que CAF anunciara la clausura de la factoría de Castejón. En aquel momento la plantilla ascendía a 110 personas.

CONTINÚA ABIERTA UN AÑO DESPUÉS, PERO CON INCERTIDUMBRE



Sin embargo, 365 días después, la fábrica continúa activa, aunque con la inquietud de si se mantendrá en el futuro.

En esta situación, "la empresa ha jugado con la vida de la plantilla, y eso empieza a ser visible en la salud de las personas que la componen", reitera la parte social. "Afeamos a a la dirección de CAF, porque no tiene un mínimo de empatía, por no decir de humanidad con los trabajadores y trabajadoras de Trenasa".

El comité ha recordado que en estos últimos doce meses ha organizado "movilizaciones, huelgas, reuniones a todos los niveles", que han contado "con una gran repercusión en medios de comunicación".

"SEREMOS LOS ÚLTIMOS EN ENTERARNOS"



La parte social ha manifestado que "los empleados y empleadas de Trenasa tienen la sensación creciente de que el cierre debería estar tomada desde hace mucho tiempo, y que serán los últimos en enterarse de la decisión final".

Para defender sus puestos de trabajo y la continuidad de la factoría, CCOO y LAB animan a la plantilla a continuar activa. "No debemos caer en el inmovilismo, no desistiremos y no estamos solos", han reiterado.

APOYO DEL RESTO DE COMITÉS



Y es que disponen del apoyo de los comités de Beasain, Irun, Zaragoza y Madrid. "En estos 15 años de camino y de lucha nos hemos ganado su respeto y podemos contar con su apoyo para hacer frente a lo que pudiese acontecer", han concluido.

El 25 de septiembre de 2020, la empresa anunció un ERE a sus 110 empleados por el cierre de la planta; pero un año después todavía sigue produciendo, aunque con un futuro incierto.