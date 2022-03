Navarra aboga por revisar la estrategia de la PAC para impulsar la soberanía alimentaria y energética

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha pedido reflexionar sobre el plan estratégico de la PAC y de los fondos europeos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para incrementar la producción en cada comunidad autónoma y no depender de terceros países.

Estas declaraciones las ha realizado durante su participación en la conferencia sectorial extraordinaria convocada por el ministro Luis Planas por las consecuencias que está padeciendo el sector primario debido a la guerra en Ucrania.

PRECIOS DISPARADOS DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN



Gómez ha calificado de "preocupante" la situación actual de agricultores y ganaderos, con un precio disparado de los costes de producción, que ya se encontraban altos y que han aumentado por este conflicto internacional.

"Ya veníamos de una tendencia alcista en los costes de materias primas y de electricidad estos últimos dos años, y ahora hay que sumar las consecuencias de la crisis de Ucrania que está elevando esos costes a niveles difícilmente sostenibles (fundamentalmente de piensos y energía)", ha detallado Gómez.

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral ha insistido en que "es necesaria una reflexión en el plan estratégico de la PAC y en los fondos MRR para adaptarse a la nueva situación, porque necesitamos que las estrategias estén dirigidas a incrementar la producción". Gómez ha recordado que la invasión a Ucrania de Rusia ha constatado la crisis estructural del modelo: dependencia de materias primas y de energia del exterior.

La consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, comparece antes de la sectorial.

La modificación de las estrategias deben favorecer "la soberanía alimentaria y energética para confeccionar más alimentos y energía y así no depender de los vaivenes externos".

"LA HUELGA ESTÁ CAUSANDO ALGUNA DISRUPCIÓN PUNTUAL"



Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en que la huelga de transporte que comenzó este lunes pasado está causando "alguna disrupción puntual" en la cadena alimentaria, especialmente en los lugares de origen de aprovisionamiento como los puertos.

En una rueda de prensa previa a la conferencia sectorial y al consejo consultivo que celebrará con las autonomías, el ministro ha dicho que en su departamento tienen conocimiento de "algunos casos muy puntuales" en los que "se haya impedido la salida de camiones".

En concreto, ha hecho referencia a camiones de frutas y hortalizas procedentes de "algún mercado con origen" en el Levante y camiones cargados con pescado en puertos del Cantábrico y de Galicia.

No obstante, ha manifestado que el abastecimiento alimentario "es regular y normal" actualmente pero "estamos preocupados y siguiendo de cerca" esta protesta "para evitar que no cause ninguna situación de desabastecimiento".