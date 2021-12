No somos los más grandes, más bien al contrario, ni los más ricos, aunque no nos podamos quejar, o los más dinámicos, porque otros han crecido más y mejor que nosotros en los últimos años. Pero en Navarra hemos avanzado. Somos, ademas, una sociedad clasemediera y cohesionada, algo de lo que sentirse orgulloso, con bajos índices de exclusión y de pobreza, con niveles razonables de empleo y donde los servicios públicos tratan de resistir a una ofensiva de largo aliento, en la que no faltan las maniobras de distracción: póngase usted una mascarilla en la calle, que de reforzar en serio la sanidad, mejorar la atención primaria y reducir las listas de espera ya hablaremos en otro momento. Y mientras tanto, por cierto, búsquese un médico privado.



El estrés sanitario no es, sin embargo, el único síntoma de algo más profundo y a veces oculto, una desigualdad que ya ha fracturado otras sociedades, con consecuencias políticas de sobra conocidas, y que Navarra aún está a tiempo de corregir. Pero se multiplican las señales que dibujan no solo una economía a dos velocidades –empresas nativas digitales que ganan mercado mientras las tradicionales afrontan una reconversión dolorosa o su extinción–; también una sociedad algo más desigual y desequilibrada.