Los puertos de Bilbao y Pasaia remontan, con cifras al alza

El tráfico portuario en Bilbao y Pasaia remonta, aunque no de la misma manera en cada uno. En el caso de la dársena vizcaina no será hasta el año que viene cuando se calcula que las cifras podrían situarse en las de 2019. En lo que respecta al puerto guipuzcoano, durante los primeros once meses del año movió 3,2 millones de toneladas, lo que la sitúa en los niveles de tráfico habituales de los últimos años de bonanza económica y equipara la cifra a la registrada a cierre de 2019. Este año, las cifras siguen al alza de manera positiva.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala aclaró recientemente que están contentos con la evolución de los tráficos que alcanzan los 31,2 millones de toneladas, con un incremento del 5,5% sobre el año anterior, pero aún lejos de los 35,5 millones de toneladas del 2018 y de los 35,4 millones del 2019. Según explicó el director de la Autoridad Portuaria para interpretar los datos es necesario tener en cuenta tres puntos: la influencia de la pandemia, con las restricciones de movimientos que trajeron aparejadas un menor consumo de productos petrolíferos, el Brexit y las dificultades añadidas en el tránsito con Reino Unido, y el conflicto de la estiba, que hizo perder la confianza de los clientes en la fiabilidad del puerto de Bilbao. Barkala también subraya la evolución del tráfico ferroportuario, ya que el pasado año operaron en el puerto de Bilbao 4.358 trenes, el 15% más que en 2020. "La cuota de utilización del tren por parte del contenedor alcanza ya el 23% del total, se mantiene a pesar de que en otros enclaves ha descendido y somos el puerto español que más contenedores mueve por tren".

Vista aérea del Puerto de Pasaia.

En cuanto al puerto de Pasaia, una de las razones que explican con más fuerza su buena evolución se encuentra en el incremento del 20,4% de la mercancía general, dentro de la que se encuentran los productos siderúrgicos. No hay que olvidar que la actividad del Puerto de Pasaia está muy ligada a la industria del acero. Otra de las mercancías estrellas en Pasaia son los automóviles, que el pasado ejercicio tuvieron una evolución más baja.

La crisis del suministro de componentes unido a la incertidumbre del consumidor sobre el tipo de combustible a utilizar ha ralentizado al sector de la automoción de manera especial, y prueba de ello se encuentra también en las exportaciones que se realizan desde el Puerto de Pasaia. Según los datos facilitados, el tráfico de automóviles, autobuses y camiones en la dársena guipuzcoana se redujo un significativo 11,4%. Otros epígrafes contribuyen a mejorar las cifras del Puerto de Pasaia correspondientes a 2021, como el aumento del 9,5% en los graneles sólidos, del 4,8% en el avituallamiento y del 2,7% en los remolques, semirremolques y plataformas. En el lado opuesto se encuentra la pesca, dado que en la lonja de Pasaia se comercializó un 8,7% menos de lo registrado.

La actividad del Puerto de Pasaia está muy ligada a la industria del acero además de automóviles, entre otras

El Puerto de Bilbao también da un paso en su proceso y desarrollo en la digitalización. Para ello va a contar con fibra óptica de última generación en sus instalaciones lo que le permitirá acelerar este proceso y avanzar en este ámbito que se ha convertido en imprescindible. La Autoridad Portuaria ha adjudicado a Telefónica su concurso de telecomunicaciones que implica el despliegue y desarrollo de esta infraestructura ultrarrápida de telecomunicaciones, la seguridad de su red, y la extensión de la banda ancha a los cuatro principales faros de Bizkaia y a los Puertos Secos de Pancorbo y Arasur. De esta manera se mejora anchos de banda y velocidad. La propuesta incorpora, además de otros servicios, la última tecnología en infraestructuras de telecomunicaciones.

Las nuevas funcionalidades conllevan, por un lado, un enfoque de mejora de seguridad incorporando el servicio de anti DDoS con el que se protege la accesibilidad de su servidor (denegación de servicio) y, por el otro, el Mobile Device Management que sirve para la gestión de los dispositivos móviles y portátiles, entre otros.

La infraestructura de telecomunicaciones que se instalará en el Puerto de Bilbao proveerá a la zona de la Oficina de las instalaciones portuarias, Estación de Cruceros y Estación de Ferris de una mejor conectividad. Además, este cambio en la digitalización le dará la posibilidad a las empresas que operan en el Puerto de acceder a esta red ultrarrápida. Igualmente contarán con fibra óptica de última generación los cuatro principales faros ubicadas en el territorio vizcaino, en (Getxo, Santa Catalina, Matxitxako y Gorliz), además del Puerto Seco de Pancorbo y Arasur.