Fernando Alonso se lamenta: "Era el mejor fin de semana en años"

El asturiano Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que arrancará décimo este domingo en el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial, manifestó en el circuito semi-urbano de Albert Park, donde sufrió un accidente en la Q3 (tercera ronda de la calificación) que lo privó de mucho mejor suerte, que podían "haber luchado por la 'pole' ", en el que estaba siendo "el mejor fin de semana en años" y que, por tanto, la situación es "bastante frustrante".



"Estamos todavía investigando lo que pasó; aunque fue un problema hidráulico. No tenía el cambio de marchas, tampoco la dirección asistida. Se apagó todo en esa curva. Es una pena, porque iba un décima por debajo de la 'pole'. Tenía dos juegos de neumáticos que habíamos salvado en la Q1 y en la Q2; y podíamos haber luchado por la 'pole' hoy. Estábamos haciendo el mejor fin de semana en muchos años; y la verdad es que ha sido bastante frustrante", explicó Alonso, con 32 victorias en la F1: las 32 que cuenta España hasta la fecha a lo largo de toda su historia en la categoría reina.





He was on an absolute flyer up until this moment!



No doubt @alo_oficial will be giving it everything to show his pace once again in Sunday's race ??#AusGP #F1 pic.twitter.com/pPZ30ryPxW