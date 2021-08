Los beneficios de los pasatiempos

El tiempo es algo inevitable, ya que no lo podemos controlar. Aun así, lo que pase en ese tiempo sí que está en nuestras manos y es de lo que vamos a hablar a continuación. Muchas veces, hablamos de que hay que cuidar el físico pero sin darnos cuenta estamos dejando de lado al que lleva de un lado a otro a ese físico, la mente. Ese músculo que al igual que los demás necesita de un entrenamiento pero en este caso no cuesta dinero como un gimnasio.

La buena salud mental está o debería de estar a la misma altura de la salud física y alimentaria. En este sentido no es que una sea más importante que la otra pero el deterioro de una de ellas provocará que nuestra calidad de vida no sea buena. Además, hay que tener en cuenta que la mente es más poderosa de lo que nosotros nos podemos pensar pero al mismo tiempo si no la entrenamos cada vez será más vaga. Por poner un ejemplo claro, si queremos tener unos abdominales marcados además del deporte tendremos que llevar una alimentación controlada. En el momento que alguna de estas dos variables la descuidemos los abdominales que tanto nos costaron poco a poco desaparecerán. ¿Podrán volver? Claro que sí pero con el tiempo, con la edad o con cualquier otra variable que nos de el tiempo el coste o el trabajo para volver a conseguirlo será más complicado, aunque no imposible.

Lo mismo sucede con la mente. La habilidades que adquirimos a lo largo de los años, como leer, escribir, hablar, manejar cosas con las manos, con los pies, pintar, cantar... lo que sea, pueden desaparecer en caso de que las dejemos de usar. ¿Cuántas veces hemos oído eso de que yo de joven sabía inglés pero ahora no sabría hablar? Esto no significa que se nos haya olvidado el inglés, solo que el no practicarlo hará que no sintamos esa confianza necesaria para practicarlo y por ende diremos que ya no sé hablarlo o el famoso "lo tengo algo oxidado".

En el caso de la protagonista de este número de IN, Garbiñe Aldecoa, cree que una de las mejores formas que existen para lograr tener las habilidades al 100% es la practica de pasatiempos. En cierta parte alude a que este tipo de entretenimientos te obligan, en su gran mayoría a escribir, y a estar atentos. "El otro día hablando con mi hermana mayor, que también es delineante, me dijo que sentía que cada vez escribía peor. Al final lo que no se practica, se pierde", asegura. En su caso, se declara una auténtica fan de los autodefinidos, y gracias a que completó correctamente uno ganó el concurso de los pasatiempos de IN.

Por otro lado, Garbiñe Aldecoa ve otro beneficio a hacer este tipo de pasatiempos y no es otro que aprender cosas nuevas que nunca antes hubiera llegado a imaginar. En su caso siempre que no sabe una palabra lo primero que hace es ir al diccionario para así, aprenderla antes de apuntarla en donde le corresponde. "Una vez la veo y la aprendo una vez ya no se me olvida. Este tipo de entretenimiento me hace estar siempre activa y con la cabeza pensando, mientras adquiero información", indica.



salud física y mental



La mayoría de personas tiende a pensar que los pasatiempos son meros actores que nos ayudan a matar el tiempo pero nada más lejos de la realidad. Tal y como indican los expertos es bueno para la salud mental y física gracias a que generan una mayor segregación de hormonas del buen humor como la endorfina y la serotonina. Esto, además, favorece a nuestro sistema a inmune a que esté más protegido frente a posibles enfermedades.

Uno de los primeros beneficios que vamos a destacar de los cuatro es que durante el periodo que estamos realizando un pasatiempo, sea el que sea, estaremos interrumpiendo nuestro diálogo interno. De esta manera, las preocupaciones sobre qué pasará mañana o qué he hecho hoy desaparecerán por un momento y alcanzaremos un punto de paz y relajamiento muy beneficioso para todos.

En segundo lugar puede convertirse en un buen método para relacionarte con gente nueva. Todo pasatiempo o entretenimiento puede ser compartido con gente que lo hago y ahí aparecerán multitud de oportunidades para poder relacionarte con gente nueva afín a tus intereses. Además, con este tipo de nuevas amistades a diferencia de las que pueden surgir en el colegio, universidad o trabajo, entre otros, sabrás de entrada que tenéis algo en común. Por lo que tendrás mucha más seguridad.

En tercer lugar se puede decir que los pasatiempos nos mantienen activos para seguir avanzando. Nos hace tener un objetivo y cumplirlo o no dependerá del trabajo que hagamos. Por último, lo bueno de que existan tantos hobbies diferentes nos dan la posibilidad de poder adaptarlos a nuestro día a día. En definitiva, es muy importante cuidar la mente y el cuerpo, así que ya sabes, elige un pasatiempo y a seguir viviendo.