Pasión por las dos ruedas a cualquier edad

Al protagonista de este número de IN, el vitoriano de 66 años Julio Hurtado, se le ponen los ojos vidriosos a la hora de hablar de su moto, una Honda Shadow negra de 125cc. Es un mayor entretenimiento y siempre ha sido una forma de vía de escape durante toda su vida. Los fines de semana aprovechaba para ir a dar una vuelta al pantano o hasta Estibaliz, para despejar la mente de la semana y para recargar pilas para la siguiente. Una de sus penas, tal y como admite, es que su mujer Garbiñe Aldecoa se hubiera atrevido a ir con él alguna vez a alguno de sus viajes o salidas. Asegura, que este es el debe que tiene por hacer y lo que le ha privado de ser más motero de lo que ya es de por sí.

Se considera un apasionado de las motos y solo pensar la sensación que siente cuando está encima de ella en la carretera le hace sentir un cierto escalofrío que le recorre todo el cuerpo. Ese es el sentimiento que él siente cuando está encima de la moto y lo que afirma siente todos aquellos que como él disfrutan del motor de dos ruedas sin correr. "Lo importante es disfrutar del camino, de la carretera, de lo que en definitiva esto te da, pero siempre lo más importante es volver a casa o llegar a tu destino", indica Julio.

"La sensación de sentir la carretera y salir sin correr a disfrutar del viaje es impresionante"

En la actualidad, tiene una Honda Shadow negra de 125cc, modelo del que hablaremos más adelante, pero hay que destacar que a sus 66 años el gasteiztarra ha tenido una"Siempre he ido buscando la moto que más me gustaba par de a cada momento de mi vida y teniendo en cuenta mis posibilidades. He disfrutado mucho de las que he tenido pero ahora estoy muy feliz con la Honda Shadow", recalca.

Hablando un poco de historia sobre el mundo del motor hoy hablaremos de la familia de motocicleta tipo crucera llamadas Honda Shadow fabricadas desde el año 1983. El motor de este modelo es de enfriado a líquido bicilíndrico en V a 45 o 52 grados y tiene un desplazamiento de entre 125 y 1.100cc. La Honda CMX250C de 250cc se vende como Honda Shadow en ciertos mercados internacionales.

saciar necesidades americanas



Corría el año 1983 y por parte de Honda existía una gran necesidad de saciar, o intentarlo al menos, las ganas que habían en el mercado americano de motocicletas de tipo crucero con la VT500cc y la VT750cc, por lo que decidieron sacar su línea llamada Shadow. Aun así, no fue un camino de rosas por así decirlo, ya que las restricciones que había en Estados Unidos con la importación de motos de cilindradas mayores a 700cc a la VT750c se le redujo el desplazamiento a 700cc en 1984 vendiéndose como el modelo Vt700c.-Honda es una empresa de origen japonés que fabrica automóviles, propulsores para vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, motocicletas, robots y componentes para la industria automotriz-.

Las restricciones se mantuvieron hasta el año 1985, cuando la tarifa se eliminó y la línea de motos se expandió. En este sentido, se dio la posibilidad de que Honda pudo incluir modelos de hasta 1.100cc como es el caso de la Honda Shadow VT1100cc. En cuanto a la versión que hemos mencionado antes, la VT750cc, evolucionó a la 800cc con su modelo correspondiente VT800cc en el año 1988. Sin duda, todo empezaba a ir viento en popa para la empresa japonesa en su expansión por Estados Unidos.

"Ahora mismo tengo una Honda Shadow negra con dos alforjas de cuero y tres focos"

El mismo años que lanzaron la de 800cc aprovecharon para lanzar las de 600cc. Este tipo de moto estaría enfocado a un público más principiante pero que quería empezar a. En los próximos años este tipo de moto, la Honda Shadow, no evolucionó mucho y solo vivió ciertos cambios sustanciales pero para nada relevantes.

En la primera década de los años 2000 se vivió un gran cambio en Honda con el reemplazo de la VT1100cc por la nueva VTX con 1.300 cilindradas. Más adelante, en 2011, la Honda Shadow sacó el modelo de 750cc disponible en la versión Spirit, Aero, Phantom y RS.

Por último, destacar que la RS y la Phantom son las dos últimas versiones de la Shadow de 750cc que se hicieron en el año 2010 y como curiosidad ambas se hicieron con inyección de combustible -se realiza directamente en la cámara de combustión. Este sistema permite reducir drásticamente el consumo y mejora la combustión al disminuir la emisión de gases contaminantes-.

honda shadow 125cc



Tal y como hemos indicado el protagonista de este número de IN, el gasteiztarra Julio Hurtado, tiene en su poder una Honda Shadow de color negro de 125cc. Este tipo de moto está orientado principalmente para el mercado europeo y más concretamente para el de Inglaterra. La razón por la que se destaca el país del Reino Unido es porque este tipo de moto cumple con todas las restricciones para pilotos principiantes de este país y además, cumple con todas las licencias de motos que son de baja cilindrada de Europa. "Estoy muy feliz con la moto que tengo", confiesa Julio.