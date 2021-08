'Mindfulness' para disfrutar del presente

Hablemos de 'mindfulness' o como en castellano se ha traducido, hablemos de la atención plena, de la plena conciencia, de la presencia mental, de la presencia plena o de la conciencia abierta. Como veis no hay una manera exacta de traducir lo que en inglés se denomina 'mindfulness', aunque a partir de ahora nos referiremos a ello como atención plena. ¿Qué es esto o de que trata? La atención plena, es una facultad espiritual o psicológica que se considera de gran importancia en el camino hacia la iluminación, según las enseñanzas de Buda Gautama -fue un asceta, meditante, eremita y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo.??? Enseñó principalmente en el noroeste del subcontinente de India durante 40 años.? Su enseñanza se basa en una visión del sufrimiento y el fin del sufrimiento-. Es uno de los siete factores para alcanzar la iluminación.

Por lo que ya de entrada sabemos que se trata de un sistema de meditación donde nos centramos en lo que está sucediendo en el presente a nuestro alrededor. En este camino mostraremos interés y curiosidad a partes iguales pero ante todo demostraremos un grado alto de aceptación con lo que estamos viviendo.

El objetivo principal por el que muchas personas llegan a este método es por mejorar la salud mental o física del que comienza a practicarla. Aquí podemos destacar el estrés, el malestar físico que se manifiesta por otros problemas internos o simples dolencia físicas que tengamos alrededor del cuerpo. A pesar de esto una gran parte de este sistema está relacionado con creencias religiosas, de ahí el mundo relacionado con el budismo, o con filosofías de vida concretas. Sea lo que sea por el que uno llegue a practicarlo logrará el mismo fin, conectar con uno mismo en el presente sin juzgar sus acciones. En definitiva, es una práctica que puede convertirse en herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas de manera demostrable.

Hasta ahora hemos dejado una cosa clara y es, que esta técnica te enseña a vivir el presente pero, ¿eso qué significa? A día de hoy vivimos en el tiempo de la inmediatez donde prima el ahora sin prestar atención al cómo se consigue. Ésto crea en el interior de cada uno una especie de montaña que va creciendo muy poco a poco con el paso del tiempo, muchas veces sin darnos cuentas hasta que explota. Por ello, antes de seguir tirando para adelante sin pensar en el cómo resulta vital echar el freno y analizar qué estamos viviendo, a dónde estamos yendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo comprobar si de verdad queremos seguir como estamos. Analizar esto es muy importante pero siempre sin juzgar lo que hemos hecho, ya que la mejora personal vendrá aceptando lo que hemos hecho y poniéndonos manos a la obra, con acciones y no con palabras, a cambiar el presente hacia donde queremos estar en un futuro cercano.

Esta practica está integrada en la Medicina y Psicología en Occidente desde hace 30 años. Por lo que no es una invención y está científicamente comprobada que ayuda a reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejora el bienestar general.



¿Cuándo y dónde practicarlo?

La atención plena no es bueno practicarlo más de 30 minutos, aunque para los principiantes tendrán más que suficiente con hacerlo durante no más de 10 minutos. De esta manera se irá entrenando a la mente a llegar a un nivel de concentración que no había experimentado hasta la fecha y como todo cambio hay que ir de menos a más.

Para practicarlo y que de verdad sea efectivo tenemos que hacerlo en un lugar libre de ruidos, con temperatura constante entre 18 y 25 grados. Es muy importante que durante el tiempo que estemos haciéndolo no nos moleste ningún aparato electrónico que tengamos. En cuanto a la ropa tiene que ser cómoda y muchos prefieren hacerlo descalzos, aunque ésto no es algo que sea vital.

En cuanto a su práctica no es necesario sentarse en la posición de loto, con las piernas entrelazadas entre sí con nosotros sentados en el suelo, aunque sí es importante que nuestro tronco esté siempre recto y no esté apoyado en nada, ya que de esta manera conseguiremos una mejor respiración. El objetivo es que encontremos la postura donde nos sintamos cómodos y estemos relajados para poder centrarnos en nuestra respiración durante el tiempo que estemos practicando la atención plena.



Libro de Andrés Martín Asuero

Iñaki Celaya, protagonista junto a su mujer Marina Otazu de este número de IN, recomienda encarecidamente el libro 'Aprender a cambiar con mindfulness', de Andrés Martín Asuero. El libro, tal y como indica en su sinopsis, ofrece un recorrido inspirador por los fundamentos del liderazgo personal y por los mecanismos del aprendizaje organizativo. Con una explicación rigurosa y con ejemplos prácticos. Además en el libro se incluyen distintos ejercicios para desarrollar habilidades personales y facilitar así la transformación hacia un futuro mejor.

Y, ¿quién es Andrés Martín Asuero? Tal y como él mismo se define en su página web es un biólogo experto en técnicas de reducción del estrés. Además, de entre otras cosas, ser Doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona con la tesis 'Efectividad de un programa educativo en conciencia plena (Mindfulness) para Reducir el 'burnout' y mejor la empatía, en profesionales de atención primaria'. Por último, destacar que además del libro que hemos mencionado ha escrito otros tres y el último, 'Una luz dentro de ti: Una novela sobre el poder del mindfulness', lo presentó el 26 de mayo de 2020.