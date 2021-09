"Nos hemos casado por 'Zoom' y la ceremonia de verdad la haremos en mayo"

Con muchas ganas viajamos a Bilbao para visitar a la cuarta finalista de 'MasterChef 7', Aitana Ávila, quien nos abre las puertas de su nueva casa de par en par para presentarnos a su familia al completo después de dar la bienvenida a la pequeña de la casa. Llamamos a la puerta y nos abre su pareja, el podólogo bilbaíno Álvaro Díaz, mientras Aitana se encuentra en la cocina con Micaela en brazos, intentando controlar a Lucas, que no para quieto, y a Nico, muy formal, como si estuviese acostumbrado a las entrevistas con sólo seis años, y con ganas de posar ante los focos para nuestra sesión fotográfica. Nos sentamos alrededor de una fantástica isla, que bien podría salir en la portada de una revista de decoración, y nos ofrecen, como buenos anfitriones, un café recién hecho para hacer que nos sintamos como en nuestra propia casa.

Resulta inevitable no hablar de su paso por MasterChef, aunque ahora bien, nos quedamos con ganas de probar su famosa tortilla de patatas o tal vez algo dulce para acompañar el café, como una de esas 'cookies' que ha estado haciendo durante su último embarazo. "Os invito de nuevo para que podáis probarlas y me deis vuestra opinión más sincera, porque a veces los amigos no son tan objetivos como me gustaría", cuenta entre risas. Te tomamos la palabra entonces Aitana. Todo sea por hablar con conocimiento de causa, bromeamos. Además, nos aseguran de que a pesar de no tener manos suficientes para atender a sus tres hijos, están contentísimos de haber formado una familia numerosa y que aún no tienen previsto plantarse.

Zorionak! ¡Ya sois familia numerosa!

-Aitana Ávila: Sí, la última en llegar este pasado mes de junio ha sido Micaela. Un juguetito para sus hermanos Lucas, de cinco años, y Nicolás, que ha hecho seis ahora en agosto.

¿Cómo se lleva no tener manos suficientes para todos?

-Aitana: ¡Sí, es cierto! Hemos tenido suerte, porque Micaela es súper tranquila y estamos durmiendo bastante bien. Para nosotros, Maira, que nos ayuda con los niños, es maravillosa. Entró en nuestra vida a la par que entré en MasterChef y nos encanta que esté con nosotros.

¿Os plantáis ya?

-Álvaro Díaz: Somos muy niñeros y la gente es verdad que nos dice si vamos a parar ya (ríe).

-Aitana: Bueno, yo estoy con las hormonas arriba y hasta tener siete u ocho seguiremos intentándolo (ríe). Hay que hacer números, pero no descartamos tener más.

-Álvaro: Bueno, depende cómo vaya todo€ Nos gustaría tener más, aunque para mí cuatro es el tope ¿eh? (sonríe mirando a Aitana). Somos una gran familia numerosa y creemos que seguirá creciendo.

Acabáis de mudaros hace poquito...

-Álvaro: Sí. La casa también la hemos estrenado este año, así que estamos muy contentos con todo...

... aunque la pandemia os ha trastocado algunos planes.

-Aitana: Bueno, sí, porque tuvimos que cancelar la boda, pero nos centramos en poner a nuestro gusto el piso nuevo y empezamos con la obra. Hemos hecho una reforma integral y ha sido más de un año de obras... Mientras, yo he estado teletrabajando justo en el piso de arriba, que es donde vivíamos hasta ahora.

-Álvaro: Es que hemos comprado el piso de abajo. Nos hemos cambiado de piso pero no de portal (ríen). Era más grande y era una oportunidad.

Finalmente os casaréis el año que viene.

-Aitana: Sí. Nos casaremos en mayo en Gordexola, por lo civil, y comeremos en el Restaurante Hotel Komentu Maitea, que está en Gordexola, aunque en realidad ya es como si estuviésemos casados...

Llegasteis a celebrar la boda ¡por Zoom!

-Álvaro: Sí, sí, y había muchísimos invitados, alucinamos con la respuesta de los nuestros.

-Aitana: Yo me vestí con un rollo de papel higiénico en la cabeza y él solo con la americana, porque de cintura para abajo iba en calzoncillos (risas).

-Álvaro: Los que peor íbamos, porque los invitados se arreglaron y se vistieron como si vinieran de verdad al convite.

-Aitana: Además, nuestros amigos nos hicieron un viaje de novios, también por Zoom (risas). (Todo sobre la boda que tuvieron que cancelar pero que realizaron por Zoom, gracias a sus amigos y entorno más cercano, aquí).

¿A dónde teníais previsto viajar en vuestra luna de miel?

-Álvaro: A Tanzania. No lo tenemos cerrado todavía, pero nuestro deseo es hacer el mismo viaje y hacerlo con los niños. (Conoce los cuatro lugares que no te puedes perder si decides visitar Tanzania, así como algunas de sus curiosidades aquí).

¿Por qué habéis elegido ese destino?

-Aitana: Su ama trabaja en una agencia de viajes y nos lo recomendó.

-Álvaro: Nos apetecía hacer un safari y luego nos gustaría visitar las islas Seychelles para tener nuestros días de solo playa.

Álvaro, ¿cómo ha sido el año en la clínica?

-Álvaro: Creo que sería una irresponsabilidad si nos quejásemos de cómo nos ha ido en el sector sanitario. Hemos trabajado un 35% menos que el año anterior, sí, pero aquí estamos.

-Aitana: El otro día Lucas decía que quería ser "polólogo" como aita, así que lo mismo hay sucesor en el oficio (sonríe).

¿Y Nico?

-Aitana: Nico es un niño feliz, al que queremos mucho, al igual que a sus hermanos. Tiene una enfermedad rara cuyo nombre no le hemos dicho a nadie, ni siquiera a nuestro entorno más cercano.

-Álvaro: Lo que pasa con las enfermedades raras es que existen muy pocos casos estudiados, y por ello los datos de esos estudios no son extrapolables a todos los niños, así que no queremos dejarnos llevar por los pronósticos de la enfermedad y que nuestra familia y amigos se preocupen, sino que queremos seguir como estamos, felices con él siempre. Ayudándole y queriéndole como hacemos, ya que para nosotros, tanto Nico como sus hermanos son una bendición. (Conoce algunas enfermedades raras aquí).

¿Os gustaría que se dedicara más dinero a la investigación?

-Álvaro: Todo lo que se dedique a la investigación para saber más sería maravilloso. Nico no puede andar y se comunica a base de ruidos, pero lo más grave son sus problemas intestinales. Si se investigase más con trasplantes intestinales pues igual estaríamos hablando de que Nico no tendría ninguna patología.

Cambiando de tema... Aitana, ¿de dónde te viene la afición por la cocina?

-Aitana: De mis amamas. Las dos han sido siempre muy cocinillas, tanto Zuriñe como Tomasi, que falleció el 28 de junio, justo tres días después de la final de MasterChef. Lo bueno es que llegó a verla y sé que estaba súper orgullosa de mí. Y también he aprendido mucho de mi ama Miren y de mi suegra, que se llama Amaia, pero la llamamos 'Nanny'. (Cocinar, una afición para el día a día aquí).

Aquí, Álvaro, no podrás sorprenderla...

-Álvaro: Lo mío son las ensaladas y sus aliños, las albóndigas, las carnes y los pescados.

-Aitana: Cocina bien, pero es algo limitado (risas). Bueno, 'peke', tus albóndigas me encantan y las lentejas que haces también te quedan ricas. La tortilla de patatas también le queda muy bien y alguna vez hemos hecho concurso de tortillas.

-Álvaro: En eso gano yo (ríe).

-Aitana: La verdad es que las hace bien, pero no (ríe). A mí me gusta poco hecha y con cebolla caramelizada. ¡No necesita nada más!

¿Sigues teniendo el suño de montar tu propio local de tortillas?

-Aitana: Sí, siempre he pensado en montar un 'delivery' y el año pasado hubiera sido un buen momento para ello. Lo que pasa es que la tortilla para llevar no queda igual porque se cuece en la caja y se puede deshacer por el camino.

Y Álvaro, ¿cuál dirías que es el plato estrella de Aitana?

-Álvaro: Aitana hace muy bueno el arroz con carabineros.

-Aitana: Las carrilleras también me salen bien.

Además estás en busca de la 'cookie' perfecta...

-Aitana: Sí. Ahora estoy en un momento más salado, pero empecé en repostería con el brownie y ahora estoy en busca de la 'cookie' perfecta, una que se deshaga y que al morderla el chocolate caiga€ Ay que se me cae la baba (ríe). ¡Me he pasado todo el embarazo haciendo 'cookies'! (Aprende a hacer carrileras de cerdo y la 'cookie' perfecta aquí).



¿Cómo llegaste a MasterChef?

-Aitana: La verdad es que estábamos viendo la edición MasterChef Celebrity de Silvia Abril y vimos que pusieron el rótulo de que si querías participar en el programa€ y pensé que por qué no me presentaba. Es más, dije que me iba a apuntar y Álvaro me advirtió que me iban a coger.

-Álvaro: Entonces te pregunté qué ibas a hacer si te cogían.

-Aitana: Sí, pero yo creía que no lo harían, pero me dijiste que si me cogían tenía que ir, claro, ya que no podía hacer las cosas a medias. Si me apuntaba, lo hacía con todas las consecuencias. Así, fui pasando castings y todavía a día de hoy no me creo que me cogieran€

-Álvaro: Aitana es muy cabezota y pensé que si le decía que no se presentara, igual me volvía loco de verdad (risas). Entonces dije, voy a animarla a ir, y malo será que la cojan entre 25.000 personas que se presentan. Pasó la primera ronda, luego la segunda y al final entró. En el fondo, internamente yo sabía que iba a conseguir entrar en el programa y cuando la cogieron sentí una mezcla de orgullo por ella, pero también una sensación extraña, porque sabía que iba a perderla durante tres meses. (Todo lo que tienes que saber sobre el concurso de cocina más famoso del mundo, aquí).

¿Esperabas llegar hasta donde llegaste en el concurso?

-Aitana: Para nada, ni siquiera pensaba que iba a entrar. De hecho hice el casting en Sevilla, ya que ese año no se hacía en Bilbao. Les extrañó que no me hubiese presentado al de Madrid ni al de Barcelona, pero así aprovechaba para visitar el sur porque pensé que no pasaría.

Y cuando fuiste seleccionada, ¿qué pensaste?

-Aitana: No sabía si ir o no, pero Álvaro me animaba y me decía una y otra vez: "una vez que has empezado, tienes que ir sí o sí".

-Álvaro: Es que es muy difícil que te cojan, pero si eres la persona elegida tienes que ir.

-Aitana: Sí. Recuerdo que fui al casting con Álvaro y fue súper emotivo todo. Tenía muchísimos nervios y de repente, después de hacer el casting, me dieron el delantal y un día después tienes que hacer la maleta para volver a grabar. Había preavisado en mi trabajo de que me presentaba al concurso y me había pedido una excedencia, así que en caso de que no me hubieran cogido tendría que haber vuelto a trabajar (risas). Eso me daba un poco de reparo, porque sentía que quedaría mal volver después de haberles dicho que tenía pensado ir a un programa de televisión€

¿Cómo recuerdas tu paso por el concurso?

-Aitana: No he estado en Gran Hermano, pero tiene que ser algo parecido (risas), porque desde el primer día convivimos juntos en una casa y si llegas hasta la final estás tres meses y estamos totalmente aislados. No tenemos ningún contacto con el exterior. Los lunes se graba la primera prueba, los miércoles la prueba de exterior y los viernes se hacen las pruebas de expulsión.

Álvaro, ¿y cómo viviste tú esos meses sin saber nada de Aitana?

-Álvaro: No fue fácil. Yo estoy muy feliz con mi vida, estoy muy contento con lo que tengo y no quería tener unos 'inputs' tan grandes. No necesitaba un cambio radical y mucho menos uno donde tenía que prescindir de Aitana.

-Aitana: Lo pasé mal por no poder hablar con 'Peke' más que 15 minutos semanales.

Fue duro, ¿no?

-Aitana: Sí. Yo creo que lo hacen porque quieren llevarnos al extremo a los concursantes. Vas acumulando nervios y tensión cada semana y puedes llegar a explotar.

-Álvaro: Nosotros tenemos el ejemplo de nuestro hijo mayor, Nico. Con él pasamos mucho tiempo en el hospital y cada vez que tenemos que ir nos lo tomamos pensando que la semana siguiente nos vamos a ir, porque si pensásemos que vamos a estar más de dos meses o tres, nos volveríamos locos. Así que en el caso de Aitana en MasterChef, cada viernes pensaba que le quedaba una semana y así continuamente.

-Aitana: Además cada vez que hablábamos no podía contarle nada.

-Álvaro: Ni siquiera la vez que vinisteis aquí para hacer una de las pruebas de exteriores€

-Aitana: ¡Sí, es verdad! Y casualidad que en el hotel donde se alojó el equipo trabaja mi prima, pero ella, por secreto profesional, no podía contárselo a Álvaro. Aun así, al hablar con Álvaro por teléfono traté de darle pistas de que íbamos a ir allí, para que me buscara (risas).

¿Cómo?

-Aitana: Pues es que nosotros, al poco de tener a Nico, grabamos un vídeo en San Juan de Gaztelugatxe, así que le dije si se acordaba de aquel vídeo, por lo que él enseguida supo que íbamos a grabar a Bilbao.

-Álvaro: Yo la busqué por todos los restaurantes de Bakio y luego fui a Bermeo dando un paseo, pero no la vi.

¿Os ha cambiado la vida a raíz del programa?

-Aitana: No. Volvimos a nuestro día a día. Y yo regresé a mi trabajo.

-Álvaro: Hombre, tiene estas cosas de que te entrevisten o de que seas un poco conocida€

-Aitana: Bueno, sí, pero yo sigo siendo igual...

¿Tienes relación con otros compañeros de tu edición?

-Aitana: Sí. Aleix y Natalia son mis mejores amigos del programa y con los que más relación tengo, aunque con la pandemia no hemos podido vernos. También mantengo relación con Valentín.

¿Sigues en redes a otros chefs?

-Aitana: Sí. Sigo a muchos cocineros de comida saludable, porque a mí me gusta lo gordo, lo rico, pero trato de seguir recetas como las del Chef Bosquet, que hace alimentación 'healthy'. Quiero reeducarme por los niños sobre todo y por mí. Luego reconozco que estoy obsesionada con los 'muffins' de Don Manuel y Álvaro con las palmeras, y bueno durante el embarazo he estado con 'cookies' todo el día, me encantaban las de 'Subway', es que el azúcar engancha€ Un compañero de MasterChef me enseñó a hacer un 'brownie' de garbanzos, que está rico, pero no es lo mismo, claro.

¿Os gusta hacer deporte?

-Álvaro: A mí sobre todo la bici de carretera y de montaña, aunque tuve una temporada que me dio por hacer escalada, pero juntos lo que más hacemos es esquí. Solemos ir a Formigal. (Anímate a ir a esquiar a la pista de Formigal,aquí).

¿Tenéis tiempo para ir a cenar o hacer planes vosotros solos?

-Aitana: Sí. Anoche justo estuvimos en el concierto de Vetusta Morla en Castro con los niños. Nos encanta ese grupo y fue una pasada volver a escuchar música en directo. Hoy nos hemos levantado con un poco de sueño, pero aquí estamos con vosotros y luego nos vamos de comida familiar. (¿Conoces a este grupo de música madrileño? Aquí).

Hablando del tema cultural, ¿os gusta leer o sois más de películas y series?

-Aitana: A mí me gusta la novela negra y los libros muy comerciales, como 'La chica del tren', por ejemplo. Álvaro lee más que yo.

-Álvaro: Me gustan mucho los libros de Eduardo Mendoza, como 'La aventura del tocador de señoras', 'El misterio de la cripta embrujada' o 'El laberinto de las aceitunas'. También leo mucha novela histórica. De Santiago Posteguillo me parece brutal la 'Trilogía Africanus', que es muy verídica y aprendes mucho mientras lees. Me gusta mucho Don Winslow y sus libros 'El cártel' o 'La frontera', y 'Savages', de la que hicieron película. Y por último, 'La trilogía del Baztán' de Dolores Redondo y 'El Capitán Alatriste' de Arturo Pérez-Reverte. (Descubre a Eduardo Mendoza y Don Wislow, dos de los escritores favoritos del podólogo bilbaíno Álvaro Díaz aquí).

-Aitana: En cuanto a programas de televisión me gusta 'LOL: Si te ríes, pierdes', en Amazon, es muy bueno.

-Álvaro: Si os gustan los coches os recomiendo 'The Grand Tour'. En cuanto a series, 'Peaky Blinders' es increíble y 'La casa de papel', que es mucho mejor ver todos los capítulos seguidos.

-Aitana: Álvaro no soporta que hable con él mientras la vemos (ríen). A mí de series me encanta 'Friends', que es un clásico de toda la vida, y también 'Lost'. Hace poco hemos visto 'Antidisturbios', que nos gustó mucho, y 'El inocente'. Todo lo que hace Coronado me encanta.

-Álvaro: Sí. Nos gusta mucho el cine español. Comedias pero también thrillers, como 'La Isla Mínima'. (Recuerda 'Friends', una serie que ha marcado una época en la televisión y que ha vuelto este año para un reencuentro único y muy esperado,aquí).