El sueco Duplantis se cuelga el oro en pértiga y roza el récord del mundo

El sueco Armand Duplantis, plusmarquista mundial de pértiga, remató su dominante ciclo olímpico con la medalla de oro en los Juegos de Tokio, que no pudo acompañar con un nuevo récord del mundo, aunque estuvo muy cerca de batirlo en el primero y en el tercer intentos sobre 6,19.



Una marca de 6,02 dio la victoria al rey de la garrocha, por delante del estadounidense Christopher Nilsen, plata con 5,92, y del campeón olímpico anterior, el brasileño Thiago Braz, que tuvo que conformarse con el bronce (5,87).



Hace dos años Mondo Duplantis obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Doha 2019 por detrás de Sam Kendricks, el único que le ha ganado, una vez, este año, pero el norteamericano no pudo competir aquí tras dar positivo en covid.



Después de aquella derrota catarí, el sueco ha batido dos veces el récord del mundo hasta dejarlo en 6,18.





Campeón de Europa ??

Subcampeón del mundo ??

Y desde hoy, CAMPEÓN OLÍMPICO ??



El salto que le ha dado el ORO a Duplantis ?? #Tokyo2020 pic.twitter.com/XoDIqbUwAO — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 3, 2021

Durante el confinamiento por la pandemia Duplantis no dejó de agitar el cotarro, organizando concursos telemáticos en el que los atletas saltaban desde el jardín de su casa.Nació con una pértiga en la mano. Es hijo del pertiguista estadounidense, que le enseñó los secretos de la técnica desde pequeñito.Duplantis ha, incluidas sus dos últimas competiciones antes de los Juegos.Lo tenía todo, por tanto, para conseguir en Tokio su primer título global como adulto. Cuando Thiago Braz ganó el oro olímpico en Río 2016 élaunque ya saltaba cinco metros y medio.El francés Renaud Lavillenie, predecesor de Mondo como plusmarquista mundial (6,16) se cayó en el calentamiento yy un rostro de circunstancias que no auguraba un feliz concurso. Retrasó su debut a los 5,70, que saltó a la primera, pero no pudo con los 5,80.El listón situado a esta altura, en la que se reservó Duplantis, seleccionó a los tres medallistas (también la saltaron Nilsen y Braz). La siguiente (5,92) descartó a Braz, y el concurso devino en un desigual mano a mano entre Mondo y Nilsen.Los dos saltaron a la primera 5,97, pero el norteamericano, que ya estaba en récord personal, no pudo con los 6,02. Duplantis sí lo hizo, y se quedó a solas con el listón en 6,19 intentando batir por un centímetro el récord del mundo.