El cobarde Pedro Sánchez se oculta bajo las faldas de Felipe VI

Ya es 13 de octubre y va bajando la riada rojigualda. Dejo para el final de la pieza la recopilación de los más encendidos cacareos patrioteros que les recopilé ayer, y empiezo por lo del día. O sea, por las risas incontenibles ante el mal trago que pasó ayer el inquilino de Moncloa.

"Sanchez no logra esquivar los abucheos ni bajo el manto del rey", atruena ABC en su primera. Encima, por cierto, la exclusiva de un marrón que atañe a quien fuera vicepresidente de Felipe González, Narcís Serra. Curiosamente, ni el editorial ni los columnistas de jornada se ocupan del asunto.

En El Mundo, sin embargo, sí hay dos en uno. De entrada, el titular de apertura: "Abrumador abucheo a Sánchez pese a ampararse tras el Rey". Y como complemente, el editorial, titulado "Un presidente sin respaldo popular", con cargas de profundidad como la que sigue: "No es de extrañar que Pedro Sánchez –que ha hipotecado su permanencia en La Moncloa al chantaje de quienes no persiguen otra cosa que la ruptura de la unidad nacional– recibiera ayer una sonora pitada, acompañada de gritos de «¡traidor!» y «¡dimisión!», a su llegada a la celebración del Día de la Hispanidad. De ahí que el presidente del Gobierno, para intentar blindarse de los abucheos, no dudara en saltarse algunos protocolos para buscar con cierto patetismo la cercanía del jefe del Estado y de la Reina durante el desfile militar. De poco le sirvió, ya que los gritos de reprobación volvieron a repetirse al término del acto".

En Libertad Digital, Pablo Molina se regodea: "Sánchez ha ensayado este año una táctica de campo, tipo comando, consistente en hacer coincidir su llegada con la de los Reyes para acoplarse a ellos como un koala a un eucalipto y hacerles compartir el abucheo. Otro fracaso, claro, porque la gente sabe distinguir muy bien entre su persona y las demás y le dirigen los silbidos como si los lanzaran con una mira láser, de esas que ponen el puntito rojo en la frente". La pieza se titula "Una pitada patriótica". Faltaría más.

Y de El Debate, les he seleccionado este largo párrafo de Mayte Alcaraz donde quedan citados todos los citables: "Esto de ser jefe de Gobierno tiene estas amarguras: te obliga a tragarte gritos e insultos de los que no riegas con el presupuesto ni admiten bonos antitaurinos; a que los currelas te recuerden montado en el Falcon detrás de una gafas de aviador, mientras no les llega para la luz ni para el chuletón que tú les invitaste a comer para sacar la pata de un descerebrado; a gestionar el alborozo ciudadano por un Ejército del que tú abjuraste antes de llegar al poder; y, lo que es peor, a honrar a un Rey y a una bandera cuya humillación quieres despenalizar, a cambio de un puñado de votos de Podemos, Otegi y Junqueras". Y me llevo una.



Hemorragia en rojo y gualda



Y a partir de aquí, sin apostilla ni nada (ni falta que hace), una selección de las ardorosas proclamas que recogí ayer y que quedaron sin publicar. Ya verán qué juegos florales€

Salvador Sostres en ABC: "La Hispanidad no celebra una victoria sólo de España, sino de la Civilización, que extendió sus dominios más allá del océano bautizando a los indígenas y enseñándoles a hablar en español". (Título: "Una victoria civilizada")

Editorial de ABC: "España no cuenta con un Gobierno que lidere una réplica diplomática, cultural y científica a la expansión de esta nueva 'leyenda negra', porque sus aliados internos comulgan con la rabia antiespañola de los que derriban estatuas de Colón, Cortés o Junípero Serra. Debe ser el ciudadano español y los recursos de la sociedad civil los que reivindiquen una historia que nos da razones para no repudiarla, sino para admirarla". (Título: "Reivindicación de España")

Isabel San Sebastián en ABC: "A todo ello y mucho más nos referimos con legítimo orgullo el Día de la Hispanidad. Celebramos ser hijos de España, una gran nación decisiva en la configuración del mundo". (Título: "Hijos de España")

Alfonso Ussía en El Debate: "Día de la Virgen del Pilar, Madre de la Hispanidad y Patrona de la Guardia Civil. Que luzca y presuma más alta que ningún otro día nuestra Bandera, con mayúscula, por ser la de todos. La inmensa mayoría de los españoles se emocionan al mirarla y la defenderán de los traidores, los ladrones, los terroristas, los separatistas y los analfabetos. Me temo que no puedo seguir porque intuyo que estoy definiendo al Gobierno. ¡Viva España y su Bandera!".

Ana Pavón Trujillo en El Debate: "Ha?blale a tus hijos y sobre todo a tus nietos de que hoy 12 de octubre es el Di?a de la Patria.. Cue?ntales que fuimos capaces de conquistar otro mundo. Y que lo llamamos Nueva Espan?a. Que peleamos contra eje?rcitos de guerreros de leyenda en su propia tierra. Y que vencimos. Que derrotamos a aquellos que usaban a otras tribus como ganado y masacraban a sus esclavos en altares. Y cue?ntales que alli? construimos universidades, hospitales y catedrales. Que les llevamos nuestro idioma y nuestro arte".

Editorial de La Razón: "Pocas instituciones del Estado, salvo la Corona, concitan tanta admiración popular como nuestras Fuerzas Armadas, protagonistas, hoy, de la conmemoración de la Fiesta Nacional de España". (Título: "Los Ejércitos, ejemplo de servicio a España")

Editorial de El Español: "La proliferación de mensajes contra la Hispanidad y contra España por haber protagonizado uno de los acontecimientos más sobresalientes de la Historia universal nos animan a la reivindicación y la memoria de lo que somos y lo que nos une en el 12 de octubre. La Hispanidad es uno de los fenómenos globalizadores más exitosos que se haya conocido, y nuestra lengua común es una riqueza compartida por 600 millones de personas, la tercera más extendida en el mundo. Ni las difamaciones nacionalistas ni los discursos espoleados por intereses espurios que vienen desembocando incluso en la vandalización de monumentos como el de Cristóbal Colón empañan esta realidad" (Título: "Una España más fuerte de lo que creen sus enemigos")

Miquel Giménez en Vózpuli: "Nosotros, unos cabrones, les llevamos todo lo que sabíamos de Galeno, Avicena y Averroes, lo que no era grano de anís, les enseñamos que lo de la rueda evitaba deslomarse arrastrando piedras y creamos universidades, escuelas, instituciones de gobierno, la imprenta, eliminamos a caciques y brujos, dos instituciones que gobernaban a su arbitrio, e introdujimos la justicia del rey que, si bien no era perfecta, resultaba infinitamente más moderna y justa que la del ojo por ojo de aquellas gentes. O sea, que de pedir perdón, su pastelera madre". (Título: "12 de octubre")

Pero el nacionalismo español no existe.