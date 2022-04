Jorge Martín, pole en Austin con récord incluido

Jorge Martín (Ducati) se ha llevado la pole en la clasificación del GP de Las Américas de MotoGP tras una gran exhibición. El piloto madrileño saldrá primero en la carrera de este domingo tras imponerse a Jack Miller por solo unas milésimas.



Pero la cosa no ha quedado ahí. Y es que Martín ha conseguido un tiempo oficial de 2:02.039, marcando así un nuevo récord en el circuito texano de Austin.





Martín reclamó todos los focos el día que(Repsol Honda) daba señales de seguir lejos su nivel. El catalán, de vuelta tras superar sus lesiones, fue, escudería que situó a las cinco primeras motos de la parrilla con cierta autoridad.La sesión arrancó muy bien para Ducati cuandodonde el vigente campeón del mundo,, sufrió una caída que condicionó su concurso en el segundo asalto. Aunque no dejó de dar guerra. También se cayó Aleix Espargaró, que no estuvo en la Q2.Fue entonces cuando comenzó la batalla por una 'pole' muy reñida que se resolvió en los instantes finales con protagonismo del japonés Takaaki Nakagami, al comienzo, y del 'aussie' Miller, queSin embargo, fue entonces cuando apareció Jorge Martín como una exhalación para quedarse con el caramelo.El madrileño, de 24 años, se mostró muy satisfecho tras su 'pole' y dijo quedespués de haber parado el cronómetro en 2:02.039 por delante de Miller (2:02.042) y de Francesco Bagnaia (2:02.167), inscribiendo su nombre como nuevo 'récordman' del circuito de Austin.Los españoles, respectivamente, mientras que Marc Márquez lo hará noveno. El de Cervera ya explicó en la rueda de prensa previa al GP que el objetivo es "ganar sensaciones y no ganar la carrera".