Tres décadas de redobles de tambor en Lakuntza

lakuntza - Mañana, a medianoche, una tropa de cocineros y cocineras de todas las edades volverán a recibir en Lakuntza el día del patrón, San Saastin, con redobles de tambor. Esta escena se repite desde hace 30 años, cuando una cuadrilla de amigos organizaron una tamborrada para anunciar la festividad de San Sebastián, al igual que se hacía en diferentes localidades de Gipuzkoa. En aquel grupo estaban Ricardo Areta y Joxe Flores, que pasadas tres décadas siguen al pie del cañón. "La víspera no había nada", recuerdan. "Siempre me estaban diciendo que había que sacar los tambores que tenía. Les decía que no, hasta que un día me animé", añade Ricardo Areta, batería de profesión ya jubilado.

A sus tambores se unieron tamboriles, cucharas y tenedores realizadas con chapa okume para la ocasión. Además, los txikis llevaban botellas de cristal que hacían sonar. Aunque parecía que obtener música de aquel centenar de personas era misión imposible, se consiguió. Lo cierto es que los y las lakuntzarras lo cogieron con ganas y pronto paso a formar parte de las actividades de la sociedad Lakuntzako Pertza, que junto con el Ayuntamiento compró tambores que están a disposición de los y las vecinas. Desde un principio, decidieron ir vestidos de cocineros, de blanco impoluto con un fajín rojo en el pecho para recordar a San Sebastián mártir, como observa Joxe Flores.

ENSAYOS Los preparativos de la fiesta comienzan una semana antes con los ensayos de la mano de Ricardo Areta, una semana para calentar motores y salir airosos en la plaza, dónde ofrecerán un pequeño concierto al pueblo con un repertorio que se ha ampliado con los años hasta ocho piezas. Comienza con la Marcha de San Saastin y continúa con Diana de la Pamplonesa y Diana 2, Tatiago e Idiyarena de Sarriegui, Biribilketa de Ochagavía, Zortziko de Lanz y Artillero dale fuego.

Desde 1997 esta fiesta también tiene sentido de reconocimiento a personas que de diferentes maneras han trabajado por y para Lakuntza, un momento en el que los tambores callan para la entrega del gorro de honor. El de este año será para Garikoitz Flores, un piloto que ha dejado muy alto el pabellón. Y es que este pasado año fue plata en Clase 2 del Campeonato de España de montaña, campeón el año anterior.

"Siempre tenía en la mente esa idea pero iba dejando pasar. Pero aquel año había nevada y no se podía hacer el paseo de la sociedad a la plaza", recuerda Ricardo Areta. El primer homenaje fue para Arantza Urzelai, la mujer de mas edad que participaba en la tamborrada. Después han venido muchos más, a algunas personas por sus méritos en diferentes ámbitos pero también a otros, a título póstumo, para recordar su ausencia, con momentos muy emotivos.

Las celebraciones de estas fiestas de invierno comenzarán hoy al mediodía con el lanzamiento del cohete a las 12.30 horas. Después, si la meteorología lo permite saldrán los gigantes y cabezudos. A las 13.00 horas será el concurso de piperopiles, que se deberán entregar una hora antes en el Ayuntamiento. En el arranque festivo no faltará un auzate. La fiesta continuará por la tarde, a las 17.30 horas, con los payasos Takolo, Pololo eta Elena Madalena. Después, a las 19.00 horas habrá exhibición de aizkoras en el frontón. Media hora más tarde saldrán los cabezudos y habrá una exhibición de la Escuela de Danzas de Irantzu González. La fiesta continuará con bailables con Joselu Anaiak.

Mañana habrá hinchables en el frontón, auzate, y a las 13.30 horas Tio Teronen semeak. A las 19.00 horas será la tamborrada txiki y después chocolalada además de cabezudos, auzate, y sonidos mexicanos con Los Tenampa. A medianoche llegará el momento más esperado para algunos, la tamborrada para comenzar el día grande. Al mediodía será la romería a la ermita de San Saastin, en las faldas de Aralar. Tras la misa no faltará un auzate ofrecido . Por la tarde las celebraciones serán en el pueblo, con danzas, cabezudos y bailables con Iñaki Bizkai para finalizarlo las fiestas con a las 21.00 horas con fuego y carreras alrededor del zezensuzko.