Donación de material para la zona básica de Baztan

elizondo – La zona básica de Baztan ha recibido esta semana material veterinario, donado por la empresa Veterinarios de Ultzama. Se trata de todo el material veterinario destinado a ganadería que disponía la empresa, para la utilización de los profesionales sanitarios de la zona básica de Baztan. Se trata de batas impermeables, guantes y guantes largos hasta el hombro. Desde la zona básica de Baztan han querido "agradecer la donación, dado que el material empieza a escasear y toda ayuda siempre será bienvenida".

Por otro lado, ayer se dieron a conocer el número de afectados por coronavirus, que en el caso de Baztan, es de 4 personas.

Desde el Centro de Salud de Elizondo, han querido recordar la importancia de la prevención para que el coronavirus no se extienda, y recalcan la importancia de no salir de casa, salvo para comprar productos de primera necesidad, tanto por la salud de cada uno como por la de las personas de alrededor; insisten en la necesidad de limpiarse las manos a menudo con agua y jabón y evitar tocarse la cara, especialmente si previamente no se han lavado las manos.

En el caso de tener síntomas, como fiebre, tos o dificultad para respirar, informan, hay que quedarse en casa y llamar al centro de salud, al que corresponda a cada vecino, al 948 581833 para el centro de salud de Elizondo, el 948452183 para el consultorio médico de Irurita, el 948 45 30 39 en el caso de llamar al consultorio de Arizkun, el 948 59 91 30 al de Urdazubi, y el 948 59 22 08 para el consultorio de Oronoz-Mugaire.

Han querido recordar, también, que en caso de sentir ansiedad o angustia, o en su caso, si alguien necesita ayuda emocional, el Gobierno de Navarra tiene a disposición de la ciudadanía un teléfono de ayuda psicológica, el 848 42 00 90.