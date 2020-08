El Pleno de Esteribar aprobó una moción en contra del parque eólico

zubiri – El Pleno del Ayuntamiento de Esteribar aprobó este jueves una moción presentada por EH Bildu a través de la cual se rechaza el actual proyecto de instalación de los parques eólicos promovidos por la empresa SACYR en Esteribar. La moción fue ratificada con 8 votos a favor (5 de EH Bildu y 3 de Olloqui) y 3 votos en contra (Independientes de Esteribar).

En ella, el grupo de EH Bildu expone que "la energi?a eo?lica no es la u?nica alternativa y que no siempre es viable su instalacio?n". De hecho, en lo que respecta al valle, alegan que "la obtencio?n de energi?as renovables mediante aerogeneradores supondra? un impacto ambiental, sumado a las afecciones que crearía a las poblaciones ma?s cercanas. Esto no es una posicio?n en contra de las energi?as renovables, sino que en Esteribar, por sus caracteri?sticas orogra?ficas, si se quiere apostar por la obtencio?n de energi?a renovable, creemos que se deberi?a apostar por otras alternativas, que haberlas las hay".

A comienzos de este año, Esteribar tuvo conocimiento del proyecto promovido por la empresa Sacyr Concesiones SLU para construir 56 aerogeneradores en cinco parques eólicos en la zona norte de la Comarca de Pamplona, en los términos municipales de Anue, valle de Egüés, valle de Erro, Esteribar, Odieta, Juslapeña, Ezcabarte, Olaibar y en Lizoain. La noticia de la posible construcción de estos parques eólicos ha suscitado un debate sobre la idoneidad o no de la instalación de los mismos, tanto a nivel social como a nivel municipal. "Es peligroso y dan?ino para Esteribar plantearse la posibilidad de la instalacio?n de aerogeneradores por el simple hecho de obtener un recurso econo?mico. No se puede compensar las afecciones medioambientales y sociales que generari?an mediante un montante econo?mico. Dar carta blanca a una empresa como SACYR para los siguientes tres o cuatro de?cadas para maniobrar a su antojo en nuestros montes, es una temeridad. No salvaguardar el papel fundamental de control de una administración local como lo es el ayuntamiento de Esteribar, que debe velar por el bienestar de su vecindad y su patrimonio natural, sin opciones de intervención directa una vez firmado un convenio, es totalmente perjudicial para los intereses de Esteribar", apostillan.

prudencia Por su parte, desde el grupo de Independientes de Esteribar se han mostrado en contra de la moción "por prudencia" y afirman que están a la espera de una reunión prevista entre el Gobierno de Navarra y los nueve ayuntamientos afectados. "No significa que estemos a favor ni que estemos en contra. De la misma manera que no dimos el apoyo en su día, no queremos dar el rechazo por prudencia, porque vemos el riesgo de que si rechazamos ahora, luego nos podemos quedar fuera de la información o nos dejarán sin una posible negociación, suponiendo que esto siga adelante", afirmaba ayer Matilde Añón, alcaldesa de Esteribar, en representación del grupo de Independientes de Esteribar.