AS Zizur acusa a Bildu de "poca seriedad" tras el pacto de 2019

zizur mayor – Los representantes de AS Zizur acusaron ayer a Geroa Bai y EH Bildu de justificar la expulsión de su grupo del equipo de gobierno en "una gran mentira" y de utilizar los medios institucionales para "desacreditar" a su formación con fines "interesados, partidistas y personales". Exigen además al alcalde Jon Gondán que aclare con qué partidos se han reunido, donde cuando les acusan de urdir una moción de censura contra el primer edil, extremo que negaron nuevamente. Los concejales Javier Álvarez y Ana Reguillón, que fueron destituidos de sus cargos (Hacienda, Desarrollo Local, Juventud y Participación) el pasado día 1, desgranaron ayer las principales discrepancias que han surgido en el seno del gobierno. Lo hicieron acompañados del presidente de AS Zizur David Morales, y los números 4 y 5 de la lista, Manuel Rodríguez e Iván Gracia. Según expuso Javier Álvarez, su grupo asumió sus funciones con "ilusión y empezó a trabajar con grandes retos". Sin embargo, subrayan, la "poca seriedad de EH Bildu en la tramitación de los presupuestos para 2020 con el incumplimiento del calendario marcado desde el área de Hacienda y su insistencia en la promoción de una funcionaria del área de Cultura de un nivel C a un nivel B sin cumplir los requisitos legales produjeron los primeros desencuentros a nivel político que desembocaron por parte de algunos concejales de EH Bildu en faltas de respeto y menosprecios hacia nuestras personas". Ataques que continuaron, subrayan, en 2020. Se les acusa ahora, añade, de deslealtad, "a nosotros que, a diferencia de otros, cuando hemos dado nuestra palabra, hemos cumplido", y cuando no han votado en contra de ningún dictamen llevado a pleno ni escrito "cartas públicas contra nuestros socios de gobierno", reiteran. A su vez, dan por roto el conjunto del acuerdo programático que firmaron con Geroa Bai y EH Bildu en 2019, "fruto de duras negociaciones y que incluyen cesiones de AS Zizur", y abandonarán los cargos representativos en los Consejos Escolares, Consejo de Salud de la Zona y en la Mancomunidad.

Empresa pública Por otro lado, Javier Álvarez aseguró que su formación mantendrá el espíritu de 2015 como candidatura municipalista. "Vamos a continuar donde estábamos ayer, donde estamos hoy. En la calle, haciendo más pueblo, reivindicando un pueblo vivo, alegre, en movimiento, frente a un pueblo dormitorio". Trabajarán en sus propuestas para la constitución de una empresa pública, para fomentar la economía social, para impulsar Ardoi, para realizar políticas sostenibles y para tener un gaztetxe "con mejores horarios". "Vamos a continuar trabajando con lealtad a Zizur con la única ambición de hacer más pueblo". Se sentarán a hablar con quién quiera negociar con ellos, "con el alcalde y el equipo de gobierno los primeros" si bien no se cierran a pactos concretos con Navarra Suma y PSN en temas "concretos como política lingüística".