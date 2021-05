Manifestación el día 15 en Elizondo para pedir la paralización de Aroztegia

La plataforma Aroztak, contraria al proyecto de Aroztegia a, en Lekaroz, ha convocado una manifestación en Elizondo para pedir la paralización de las obras de Aroztegia. La manifestación tendrá lugar el próximo sábado, día 15 de mayo, y saldrá a las 17.30 horas de la plaza de Elizondo, bajo el lema Aroztegia gelditu! UGEPik ez, inposiziorik ez! (Aroztegia paralización. No al PSIS, no a la imposición).

En una rueda de prensa celebrada en la plaza de Lekaroz, el movimiento popular Aroztak ha denunciado que la ciudadanía ha intentado "reiteradamente" la retirada del proyecto, que no quieren el proyecto "ni para ellos ni para nadie". Destacan que el proyecto tendrá un impacto negativo tanto en Lekaroz como en el entorno: "pretenden erradicar la lengua, la cultura y la vida que ha sobrevivido durante generaciones y siglos utilizando excavadoras, motosierras y fuerzas de ocupación". Volvieron a decir alto y claro que "tanto los promotores expertos en especulación, como los representantes políticos que están a su servicio deben saber que no nos resignamos hasta que no nos resignaremos hasta parar este proyecto". "En la medida en que se trata de un ataque directo contra nuestra tierra, nuestra forma de vida y nuestra lengua, este conflicto tiene una gran importancia, ya que es un ataque contra todos los vascos, no sólo contra los lekaroztarras o baztandarras", han añadido.

Se trata de 228 viviendas de lujo, un hotel de 126 habitaciones, una zona de spa y un campo de golf de nueve hoyos en la localidad de Lekaroz, con alrededor de 340 habitantes. Los trabajos de urbanización del proyecto comenzaron el pasado 8 de abril por orden de la empresa Palacio de Aroztegia S.L. De momento, sin embargo, los ciudadanos han conseguido parar las obras una y otra vez, hasta que los trabajadores y las máquinas excavadoras abandonaron el lugar hace dos semanas. Fue a consecuencia de una acampada popular que se llevó a cabo en los terrenos en los que está proyectada la urbanización de Aroztegia, acampada que duró 11 días, hasta que la empresa adjudicataria, Obras y Servicios Tex se fue.

Más allá de la acampada, durante las últimas semanas se han celebrado varias concentraciones en Lekaroz, concentraciones multitudinarias que han pedido la paralización de las obras y la retirada del PSIS de Aroztegia. En este sentido, esta última semana, todos los pueblos de Baztan están llevando a cabo una campaña de apoyo a la manifestación, mostrando su adhesión con fotos de grupo en cada localidad.

Fuera de Baztan, miembros del movimiento Aroztak de Iruñea realizarán una marcha en bicicleta, saliendo el 14 de mayo de la capital navarra hacia Leitza, donde pernoctarán. El sábado partirán de Leitza a Elizondo. Desde Andoain también saldrá otra marcha ciclista hasta Leitza donde pasarán la noche, para dirigirse el sábado hasta Elizondo.