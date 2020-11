Denuncian el "secretismo" del plan para las 920 viviendas en Eulza

Hace apenas unas semanas que comenzaron en Barañáin las obras del proyecto Eulza, con el que se construirán 920 viviendas y que traerá al municipio –el tercero más poblado de Navarra– a más de 3.000 vecinos. La llegada de los camiones y excavadoras ha cogido "por sorpresa" a los vecinos de la zona, que se debaten entre la oportunidad que supone para los más jóvenes el poder quedarse a vivir en su pueblo y el "secretismo" con el que se ha llevado a cabo el plan, para muchos "un pelotazo urbanístico" que se ha llevado a sus espaldas y "todo un despropósito "para el que no se han contemplado soluciones a los accesos y salidas, a los servicios y a las dotaciones que harán falta para atender a todo ese nuevo vecindario.

Inicio de los trabajos para la costruccion de las futuras 920 viviendas

En el plazo de dos años, se construirán en 239.808 metros cuadrados de terreno 238 VPO, 222 viviendas de precio tasado y 460 libres. "Hacen falta viviendas, también para que la gente joven no se acabe yendo de aquí. La población de Barañáin está cada vez más envejecida y sería una forma de rejuvenecer el municipio. Pero los accesos no están definidos y esto es un cuello de botella: o hacen una salida a la autovía o a Landaben y arreglan esta carretera, que es muy estrecha, o va a haber muchísimo tráfico", explica el vecino Cruz Muniáin. Rubén Goñi, también vecino de 24 años, vive con sus padres justo en uno de los bloques que dan a las obras. "A mí no me molesta tanto pero cuando mis padres vinieron a vivir aquí hace 25 años les dijeron que no iban a construir nada delante. Compraron aquí sobre todo por eso, mi madre está muy cabreada", reconoce.

Fernando, que compró en febrero un ático en la avenida Eulza, se siente "doblemente" engañado. Asegura que desde el Ayuntamiento no le dijeron "nada concreto" del plan, y que preguntando a los vecinos, "nadie sabía nada. Se ha llevado con total secretismo, no han informado de nada y en vez de proteger a los vecinos, que estamos indefensos, el Ayuntamiento está velando por los intereses de un fondo de inversiones madrileño que no hace más que jugar al Monopoly", critica.

Para Luis, que lleva viviendo en la zona toda la vida, el proyecto es "una aberración urbanística. Han pegado un pelotazo inmobiliario y ya veremos lo que pasa aquí cuando vengan miles de personas más a vivir. Sin salida a Zizur, sin salida a Landaben, ya de por sí esta ciudad dormitorio es problemática a la hora de salir. Los accesos y los servicios, escuelas para todos, el asunto médico, el consultorio€ No sé si lo han pensado", denuncia. Asegura que ha habido "mucho secretismo y el vecindario o no se ha enterado o no se ha querido enterar de lo que se iba a hacer aquí. En la legislatura anterior el gobierno ya avisó algo, y ahora en cuanto han vuelto los de Navarra Suma, que son los del cemento y los del ladrillo, han empezado las obras. Mucha gente que vive aquí y lleva aquí toda la vida se está planteando irse. Pero los que somos mayores ¿a dónde nos vamos a ir?", se pregunta.

El pleno de Barañáin debatirá en su sesión del jueves una moción presentada por EH Bildu y Podemos sobre el desarrollo del plan y pedirá al equipo de Gobierno de Navarra Suma que aclare "de manera definitiva" porqué no se llevó a cabo el pago reflejado en la cláusula del convenio según la cual los propietarios debían abonar al Consistorio dos millones de euros, una cláusula que por otra parte ya ha prescrito porque se trata de un proyecto que se remonta años atrás. Denuncian que no se han llevado a cabo reuniones y solicitan un estudio respecto a las soluciones viarias, además de que en todos los pasos y decisiones que se tomen respecto a este proyecto "estén acompañados de procesos participativos e información vecinal".