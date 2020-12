'Voces del silencio': Un lugar para reflexionar sobre el suicidio

Leire Izaguirre esy cuenta que en la carrera no se habla del suicidio ni de refilón. "La criminología es. Del delito en concreto, pero también de la violencia. Y para mí el suicidio es violencia de alguna manera". Un suplemento que realizaron alumnos de Periodismo, en la, encendió la mecha: "Me inspiró muchísimo porque hablaba del suicidio desde un montón de perspectivas, con un tratamiento muy completo. No buscaba el morbo, buscaba ofrecer distintas voces", recuerda.

A partir de ahí, Leire decidió realizar su trabajo de fin de grado sobre el suicidio. Y lo que iban a ser unas acuarelas pintadas por su tío –Jesús Manuel García, Fitín– con "palabras y conceptos clave" como portadas para ilustrar diferentes capítulos de su tesis, se convirtieron en el motor definitivo. "Me entregó sus dibujos... ¡y me conmovieron tanto! ¿Cómo has podido representar así la desesperanza? El tabú... ¿cómo has podido representarlo con tanta sensibilidad? Entonces pensé que era una manera estupenda de fomentar el diálogo a través del arte, fueron entrando otras personas y poco a poco se va creando esta idea. Pero el inicio son unas postales de acuarela", recuerda.