Educación mantendrá el transporte escolar de Huarte a Villava

Educación mantendrá el transporte escolar para el alumnado de Huarte que se desplace al instituto de Villava después de haber anunciado, el pasado martes, que suprimiría el servicio porque el alumnado "no reúne las condiones". Las reacciones no se hicieron esperar desde entonces, tanto por parte de los vecinos como de las Apymas y del propio Ayuntamiento, que demandó que se mantuviera un autobús que acerca a los estudiantes al instituto público que les corresponde ya que Huarte no dispone de centro de Secundaria.

Hoy mismo, desde el departamento de Educación han avanzado que "habiendo analizado la situación de las rutas correspondientes desde Huarte, y aunque se trata de una excepción ya que no cumple los requisitos de distancia mayor de 3 kilómetros indicada en la Orden Foral 102/2017, se ha reconsiderado que, no habiendo aviso previo sobre su extinción, se van a mantener estas rutas para el próximo curso 2021-2022 y se analizará su mantenimiento o extinción a futuro cuando se reorganicen todas las situaciones 'excepcionales' de transporte que se dan actualmente, en el momento en que se elabore la nueva Orden Foral de transporte prevista para el curso que viene".

El Ayuntamiento de Huarte ha mostrado su satisfacción por esta reconsideración, y ha anunciado que van a seguir trabajando con el departamento para que en la citada revisión "se tenga en cuenta la realidad geográfica y educativa de nuestro pueblo para evitar problemas como el ya superado". También han agradecido a las Apymas del C.P. Virgen Blanca y del I.E.S Pedro de Atarrabia, así como al conjunto de la comunidad escolar uhartearra, "las numerosas aportaciones recibidas esta semana y que han contribuido al rápido y feliz desenlace".

Instancias de las Apymas

Y es que la noticia generó un gran malestar entre las personas afectadas. De hecho, desde la la Apyma Zumedia y la Apyma Urbi han anunciado este mismo viernes por la mañana que van a presentar dos instancias en el departamento de Educación y animan a las familias a mostrar su disconformidad con la decisión tomada.

"Teniendo en cuenta la necesidad social de este servicio, el perjuicio que supone tanto para el alumnado ya matriculado como para futuras matriculaciones", solicitan una rectificación para que el alumnado de Huarte no se vea perjudicado por la eliminación de este servicio de transporte y pueda seguir utilizándolo tal y como ha venido haciendo hasta ahora. Piden también una reunión entre las dos asociaciones de padres y madres del Centro (Urbi y Zumedia), el Ayuntamiento y el departamento "para trabajar de manera conjunta una salida satisfactoria a esta situación que creemos debe revertirse".

Así las cosas, parece que -al menos a corto plazo- la solución ha llegado, y en tiempo récord, pero tal y como han avanzado desde algunas de las familias afectadas, seguirán luchando para mantener este servicio en el futuro.