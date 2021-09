Berriozar vuelve a votar (y a aprobar) sus presupuestos

Como en un partido de tenis, brazos en alto y bandos diferenciados. Este miércoles por la tarde en el Ayuntamiento de Berriozar los concejales y concejalas han podido vivir un leve déjà vu mientras han votado, a toda prisa y sin debate, casi de manera mecánica, cuestiones que ya fueron discutidas en un pleno anterior. Los resultados han sido los mismos aunque la realidad, tiempo después, es diferente. El Consistorio ha tenido que repetir las votaciones de los acuerdos adoptados en el pleno del 23 de diciembre de 2020 en el que el alcalde de EH Bildu, Raúl Maiza, expulsó al edil de Navarra Suma Daniel Cuesta. La decisión al parecer no se ajustó a derecho, tal y como después resolvió el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), que anuló –entre otros– los presupuestos del Ayuntamiento de Berriozar de 2021 o el Plan Especial de Actuación Urbana que posibilitaba la construcción de viviendas en el solar del antiguo Hotel Maitena tras su derribo después de que Cuesta presentara un recurso.

Maiza no ha querido entrar en esta cuestión al comenzar con el Orden del día pero en su intervención Daniel Cuesta ha criticado que "cuestiones que se aprobaron en diciembre han quedado anuladas y esto tiene un único responsable y es usted. Por suerte las consecuencias de estos acuerdos no van a tener un perjuicio directo para Berriozar, pero son la consecuencia de expulsar ilegalmente a este portavoz y de llevar a cabo una actuación única". Ha invitado al alcalde "a que presente aquellas intervenciones en las que este concejal le ha interrumpido o insultado. Si es así no tendré inconveniente en trasladarle mis disculpas públicamente. Pero si esto es falso y no lo puede demostrar le ruego que se retracte y se disculpe públicamente –ha demandado–. Si no, me volverá a obligar a recurrir a los tribunales ante sus mentiras".

El alcalde no ha entrado al trapo. Tras la aprobación del presupuesto por unanimidad, la sesión se ha saldado con la aprobación del I Protocolo local para la coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres y una moción del PSN contra los discursos del odio y el incremento de las agresiones LGTBIfóbicas. No ha salido adelante por el voto de calidad del alcalde (8 a favor y 8 en contra, rechazada en la segunda ronda) una moción en la que PSN y Navarra Suma denunciaban "falta de información" a los grupos municipales. Demandan "mayor acceso a la información" y han explicado que la moción, "a modo de queja, esperamos que sea un punto y aparte y a partir de ahora tengan en cuenta que no gobiernan solos, están en minoría".

Maiza ha señalado que "existen los canales suficientes para pedir información y se os da siempre, y si preguntáis se os responde siempre, y si algo se nos escapa es porque somos humanos. Pero no tratamos de esconder nada, creemos que la información tiene que ser para todos igual".