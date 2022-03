Nueva academia en Barañáin: 'Non Finito', el taller donde arte y oficio se dan la mano

La academia del escultor y cantero Yerai Paz Gómez, abrió el pasado mes de enero con el fin de recuperar el oficio artesano, antes extendido en Navarra, así como el cultivo de la disciplina artística

Acuñada por la estética de acabados del artista florentino Miguel Ángel, el non finito (no acabado) demuestra el paso de la persona creadora por la obra de arte. De quien ha convertido el material en arte. "Me gusta que si la obra se hace con las manos se note; si se hace con un palillo se note su paso por el material". Así define el escultor Yerai Paz Gómez el estilo que ha dado nombre a su academia en Barañáin.

Desde principios de enero la cristalera que anteriormente acogió un estudio de pintura, da cobijo ahora a una nueva disciplina artística, bajo la dirección de Yerai Paz. Inicialmente como artesano cantero, ha ampliado su conocimiento en muchas otras como la carpintería, la talla de piedra, restauración, tematización o el montaje de exposiciones. En el camino profesional de Yerai Paz se mezcla el trabajo del oficio de cantero con el cultivo de la disciplina artística. "Desde que tengo uso de razón he estado dibujando. Cogía un libro de casa y me ponía a dibujar todas las imágenes que veía", resume Paz. El escultor no ve diferencia entre el oficio de cantero y el arte. "Para mí las dos van de la mano", expresa Paz.

El camino como profesor arrancó para Paz en 2017. Empezó a dar clases de dibujo y pintura en la Casa de la Juventud, y con el paso del tiempo, fue definiendo las carencias en el currículo formativo. "Es importante repetir los procesos mil veces. El proceso es lo que más me gusta de la creación artística", comenta Paz.

Non finito aporta a la formación el contacto con las diferentes disciplinas. "Son técnicas que se complementan entre sí, utilizando en cada fase del proceso diferentes métodos de trabajo", describe Paz. En la academia, el artista imparte clases de modelado artístico y de talla en madera, en horarios de mañana y tarde, de lunes a viernes.

PUERTA ABIERTA Otro de los fines que persigue la academia Non Finito fomentar el tejido artístico y hacer de nexo entre artistas. "Queremos abrir la puerta a todo el mundo", expresa Paz, recordando que ya ha recibido la llamada de una artista italiana, formada en una academia de Florencia, y que próximamente acudirá al estudio. "Seguramente sea en verano, que ya las clases habrán bajado. Ella me dijo que le gustaba mi forma de trabajar y le dije que viniera sin dudarlo", explica Paz.

Mientras el nuevo proceso toma forma, en Non Finito compaginan las clases, mayoritariamente por las tardes, aunque también imparten alguna por la mañana, con el trabajo por encargos de Paz. "Suelo aprovechar las mañanas para trabajar en encargos", comenta.

El objetivo, resumen, es crear un nicho en este taller. Un punto donde el arte y el oficio artesano se dan la mano como dos fuerzas unidas para la creación.