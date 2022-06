Lezkairu: un programa festivo más participativo

Tras dos años de pandemia, la Plaza Maravillas Lamberto acogió a Cayetana Emannuel, la ganadora del I Concurso del Cartel de fiestas de Lezkairu, y por lo tanto, la encargada de prender la mecha de las fiestas del barrio pamplonés. Ante la atenta mirada de los más txikis de la casa, Emannuel dio comienzo a la diversión y a las primeras experiencias. "Nunca había andado en las colchonetas, y me ha encantado", comenta Olaia Etxeberria a sus 5 años, emocionada. Un sentimiento que comparte la protagonista del día: "En mi vida me había imaginado lanzar un chupinazo de unas fiestas, y la verdad es que ha sido emocionante", señala la protagonista, diseñadora de profesión.

Pese a llevar solo un año viviendo en Lezkairu, Cayetana Emannuel ha sabido plasmar a la perfección el espíritu del barrio que alberga más de 6.000 habitantes. "Al principio no tenía intención de presentarme al concurso porque no me veía capacitada, pero al final me animé. Al fin y al cabo, lo importante es participar", reconoce.

En su cartel de fiestas, que se caracteriza por ser sintético, priman el blanco y el rojo, y el 2022 como símbolo de unos festejos muy esperados. Eso sí, sin quitarle protagonismo a Lezkairu, que está representado con rectángulos, es decir, de la misma forma que tienen las urbanizaciones. "La tranquilidad que se respira aquí no está pagado, y aunque quizá no haya tanta vida como en otros barrios, con eventos como este lograremos esa unión", sentencia.