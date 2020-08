Jorge Crespo: "Llegamos a un acuerdo bien atado y no nos saltamos ni una coma"

ESTELLA-LIZARRA – Al estar Koldo Leoz de vacaciones, Jorge Crespo, segundo teniente de alcalde, asume la vara de mando hasta el viernes en lo que es una primera toma de contacto con la Alcaldía, a la que llegará el último año de mandato, según el acuerdo alcanzado tras la Moción de Censura.

¿Fue parte del acuerdo de Gobierno tras la moción de censura que primer y segundo teniente de alcalde sean de partidos políticos distintos al del alcalde?

–Sí, Pablo Ezkurra (Geroa Bai) se mantendrá como primer teniente de alcalde durante toda la legislatura y cuando yo tome la vara de mando el último año de mandato, será Koldo Leoz (EH Bildu) el segundo teniente de alcalde, como soy yo ahora. No es un asunto al que le vea mayor trascendencia, aunque entiendo que llame la atención. Tras la moción de censura llegamos a un acuerdo muy bien atado y no nos estamos saltando ni una coma.

¿Qué tal está siendo la experiencia?

–Está siendo una primera toma de contacto de cara a cuando nos toque a nosotros asumir la Alcaldía, aunque ya llevamos áreas de importancia y en ese sentido, aunque no gestionemos de forma directa el Ayuntamiento, sí tenemos responsabilidades. De momento todo está yendo bien, tranquilo.

En pleno repunte de casos de covid-19 en Estella-Lizarra tras la celebración de las no fiestas, ¿le está tocando tomar alguna decisión complicada al respecto?

–El repunte fuerte no me ha tocado, sigue habiendo casos contados, pero poco a poco vamos retomando la normalidad. Ahora estamos estudiando algunas de las campañas lanzadas por Gobierno de Navarra y estamos manteniendo las medidas puestas en marcha hasta la fecha, como las desinfecciones en la carpa del hospital donde se realizan los test PCR. Al margen de ello, de momento no vemos necesario una normativa más severa. Viendo comparativamente lo que está pasando en otros sitios, el nivel de virus en Estella no es especialmente alarmante.

¿Achacaría esos datos a la gestión de la crisis realizada por el actual Gobierno?

–Desde que estamos en el Gobierno hemos tomado medidas que antes no existían. Por ejemplo, la desinfección de las calles se puso en marcha el 27 de marzo desde el área de Servicios, que yo presido. Esto, sumado a la labor de prevención realizada desde Policía Municipal, ha podido tener algo que ver con los datos positivos. Evidentemente hay más factores que influyen, sobre todo la responsabilidad individual, pero creo que nuestro trabajo ha sido importante.

¿Cómo está resultando compartir Gobierno con quienes inicialmente no eran sus socios y con quiénes existen discrepancias políticas?

–Nuestro Gobierno y el Gobierno saliente están siendo la noche y el día. Frente a un Gobierno de Navarra Suma que dependía del PSN para todo, que excluía, tomaba decisiones a nuestras espaldas y ocultaba información, ahora tenemos un Gobierno transparente, coordinado entre sus miembros y que es una suma de ideas y talentos. Creo que la experiencia está resultando muy positiva y es un ejemplo de que gentes muy distintas pueden trabajar juntas por un objetivo común. Estamos muy satisfechos con el buen funcionamiento, pues, más allá de discrepancias lógicas, se está trabajando mucho. Creo que el mayor ejemplo es el apoyo unánime que recibió la propuesta para el Remanente, al que incluso Navarra Suma se sumó.

¿Qué actuaciones importantes se van a llevar a cabo en los meses venideros?

–Tenemos pendiente la licitación de varias obras en los barrios. Desde Servicios, además, estamos trabajando en el acondicionamiento de la plaza de toros y en el arreglo de los ascensores de Lizarra y de San Pedro. También, pronto la concejala de Empleo anunciará el Plan Estella Activa.