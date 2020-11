La hostelería de Estella, en lucha por su futuro

estella-lizarra – Los hosteleros de Tierra Estella se manifestaron ayer por las calles de la Ciudad del Ega. Gritos de "La hostelería no es la culpable"; "queremos trabajar" o "menos impuestos y más ayudas", recorrieron las calles de Estella-Lizarra desde el inicio del Paseo de la Inmaculada a las puertas del Ayuntamiento y mientras recorrieron el trayecto que va desde la Plaza de la Coronación a la de Santiago y, finalmente, entrando por las calles Mayor y Baja Navarra, a la plaza de los Fueros.

También la Asociación de Comerciantes se hizo eco de esta convocatoria asegurando que el sector hostelero se encuentra en una situación límite, y afirmando que el cierre establecido por Gobierno de Navarra, hasta el 18 de noviembre, "puede suponer la desaparición de numerosas empresas hosteleras y puestos de trabajo en nuestra ciudad". Desde la asociación insistieron en que el sector hostelero reclama otras medidas que les permitan desarrollar su actividad, y mantener los puestos de trabajo que generan, así como, ayudas económicas directas, "para paliar la situación límite en la que se encuentran".

En este sentido, varios centenares de hosteleros acompañados por diversos representantes del comercio y vecinos y vecinas de la comarca, portaron pancartas y decenas de carteles hasta el acto final de la manifestación que se produjo al rededor del quiosco de la plaza de los Fueros. Un acto final en el que intervinieron varios delegados mientras los manifestantes tomaron posiciones en los aledaños en los que se celebraba el mercado Plazará y también ocupando los espacios de las numerosas terrazas vacías de la plaza. Una de las hosteleras que tomaron la palabra fue Consuelo Delgado quien aseguró que "nos han señalado y ahora nos están destruyendo". "Estamos cansados y vemos que no tienen soluciones y esto es muy duro". También intervino Edurne Rodríguez, quien afirmó que hay mucha gente que ya no aguanta más "nuestro colchón depende de nuestro trabajo y de los servicios que demos". "Están en juego el futuro de muchas familias", aseguró y pidió ayuda al Ayuntamiento de Estella. "Las ayudas tienen que llegar ya y no se pueden quedar en el aire". Para finalizar tomó la palabra el Dj Pablo Urabayen, "solo queremos trabajar y de tanto apretar a la hostelería nos van a dejar ahogados".