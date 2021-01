Lizarraldeako Sare protestará por la situación de los presos deETA

estella-Lizarra – La plataforma Lizarraldeako Sare presentó un manifiesto en Tierra Estella en el que hizo un llamamiento a la movilización para diversos actos en Lezaun, Lodosa y Estella-Lizarra. Un llamamiento que ha contado con un nutrido grupo de personas que han apoyado tanto el manifiesto como las diferentes movilizaciones. En este sentido, informaron de que recibieron una adhesión de "80 cargos electos actuales, 47 entidades sociales, políticas, culturales, sindicales y deportivas. Y 56 personalidades a título individual".

El manifiesto presentado recogió cinco reivindicaciones que hablan entre otros temas, sobre que el trato dispensado a los presos vascos no sea ajustado a lo establecido en la carta de derechos humanos y que "no tengan las mismas posibilidades de desarrollar su recorrido legal personal que el resto de presos".

La plataforma Lizarraldeako Sare hizo una presentación el pasado sábado en la plaza de los Fueros de Estella-Lizarra, en la que ya se avanzó el manifiesto que, aseguraron, será el hilo conductor de las movilizaciones de esta semana. "Queremos aportar en la normalización política de la convivencia y terminar con las medidas de excepcionalidad que responden a tiempos pasados y que dificultan seriamente la desaparición de importantes expresiones de sufrimiento y dolor".

Desde la plataforma mostraron su alegría por que en esta suma de adhesiones se vean reflejadas todas las sensibilidades políticas "a excepción de UPN". También destacaron que todos los valles de Lizarraldea estarán representados. "Sin lugar a dudas creemos que es una muestra de consenso social que no tiene precedentes y confiamos en que así siga siendo". No obstante, se quejaron de que ha habido ausencias "no podemos pasar por alto y dejar de mostrar nuestra tristeza por adhesiones que no están en esta lista, sobre todo cuando se trata de personas o agentes que públicamente han manifestado su acuerdo con lo manifestado en el escrito".

El programa comenzará mañana viernes 8 de enero en Lezaun con una charla sobre la situación actual del colectivo de presos. El día 9 de enero será Lodosa quien tome el testigo para las localidades del entorno del Ebro y también tres "columnas" entrarán a Estella-Lizarra desde Renolit, Zaldu y Velaz que confluirán a las 15.30 en un acto central en la plaza de los Fueros de la Vieja Lizarra.