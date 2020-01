Maya mira al PSN para aprobar las 3 modificaciones presupuestarias

pamplona - El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, planteó ayer tres hitos para este 2020. Tres modificaciones a los presupuestos prorrogados que el Ayuntamiento de Pamplona tiene hoy en vigor, después de que no alcanzara ningún acuerdo con los grupos de la oposición que le diera la mayoría necesaria. El alcalde apuntó concretamente a que "habrá seguramente tres, una en febrero, otra en abril y otra después de San Fermín".

La primera de esas modificaciones, dijo Maya en la antena de la Cadena Ser, "son de ir encajando el dinero que hay para poder hacer frente a los gastos corrientes". Las siguientes, irán destinadas a inversiones. "Hay dos bloques; aquellas para las que hay una disponibilidad inmediata para poder ejecutarlas, y otras que necesitan que vayamos consolidando unos ingresos, y se tarda más, por eso hablo quizá de octubre, de las famosas IFS", afirmó el alcalde con respecto a la segunda y tercera modificación del presupuesto.

Para lograr todas esas modificaciones Maya necesita el apoyo de al menos un grupo político más. "El Partido Socialista lo que ha dicho también es que no excluye y que lo que intentará es hacer lo que le parece mejor con sus votos", apuntó. El alcalde no lo ve así de claro con EH Bildu. "Hubo una especie de órdago de Asiron, diciendo desde el principio que esos acuerdos posteriores fuesen de 14-13, es decir, excluirnos", criticó.

De la aprobación de estas modificaciones a los presupuestos de 2018, vigentes también el pasado año tras ser prorrogados en 2019, dependen muchas de las inversiones pendientes. "Yo estoy convencido de que habrá un acuerdo muy importante para sacar adelante cosas. Si no hay una modificación presupuestaria el famoso corredor sostenible, más Gridillas, más toda la zona del patinódromo... no hay dinero para hacer todo", reconoció Maya, añadiendo: "Si nosotros queremos que se haga, los vecinos quieren que se haga, y hay un proyecto del cuatripartito, no hay ninguna razón para que no se haga".

El líder de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona definió ayer la situación política: "Sé que ahora estamos en una tensión política por lo que ha sucedido en el Gobierno de España y en el Gobierno de Navarra, pero una vez los gobiernos están configurados tenemos que trabajar con esos gobiernos. No podemos estar permanentemente en la política de enfrentamiento que no lleva a nada", apeló Maya.

cambios en el chupinazo El primer edil anunció ayer que va a proponer cambios en la forma de elección de la personas encargada de lanzar el Chupinazo de San Fermín o en las Mesas de los Sanfermines. "Hay momentos en los que en una ciudad hay instituciones que claramente merecen tirar el Chupinazo, por el alcance que tiene su actuación o centenarios o 150 años o cosas que ocurren solo una vez". En cambio, Maya abogó por que "debería ser la propia Junta de Portavoces la que tuviera potestad". Maya apuntó también "a revisar otros mecanismos" como las Mesas de los Sanfermines pues percibe "que hay asociaciones que tienen una ideología política y hay que olvidarse y pensar en unos mejores Sanfermines". - D.N.