Seis escaparates de Pamplona abiertos en Internet

"Tengo 90 pedidos para esta semana"

pamplona – Cerró la persiana el día 13, su compañera fue al ERTE, pero a partir de ahí no ha parado de trabajar. Frente a quienes opinan que Internet es un enemigo del pequeño comercio, para Lola Salinas, el alma mater de Lolas, zapatos y complementos, de la calle Navarro Villoslada 6, en esta crisis sanitario-económica ha sido su tabla de salvación: "Si no tuviera la web, no sé qué habría hecho", explica, porque "de mi facturación anual, el 40% proviene de la venta online". Lola está recibiendo muchísimos pedidos (www.boutiquelolas.com) y solo para esta semana se agolpan en su casa, donde prepara las entregas, "90 paquetes esperando al mensajero". Lola Salinas lo tiene claro: "Llevo 4 años insistiendo a los comerciantes a que se creen su web y salgan a las redes sociales" .



"La tienda 'on line' es un apoyo a la joyería"

pamplona – Sara forma parte de la última generación de la Joyería Ancín del Casco Viejo (le ayudan Mercedes y Aintzane), un comercio que hace 60 años puso en marcha su padre en Estafeta y que hace 5 trasladó a Zapatería, 4. "La venta on line (www.ancinjoyeria.com) es un apoyo, un escaparate de la tienda", opina esta comerciante que está lanzándose a las redes Instagram y Facebook (aquí acaba de abrir un concurso con cheques dinero). "Con la web llevo tres años, pero desde que empezó la crisis no he vendido mucho, quizá porque la gente no se ha enterado o porque no están para comprar un reloj o un anillo" con la que está cayendo. Colgantes, sanfermines, eguzkilores... Sara lo lleva a casa, con datáfono para pagar incluido.



"Vendemos kits para hacer galletas en casa"

pamplona – Es posible recibir en la puerta de casa hasta 30 sabores diferentes de helado artesano ("en bolsa térmica llegan perfectos"); los mantecados Salinas (Helados Elizalde fabrica la marca que cumple 150 años) y, lo más curioso, "kits con los ingredientes para preparar galletas con los críos en casa", una actividad de moda en el confinamiento. Jorge Elizalde, propietario de la heladería de la plaza de San Nicolás, ha tenido que poner a sus 8 empleados en ERTE, y él solo lleva el obrador de Noáin y la página web www.haciendasalinas.com. "La gente no se ha enterado de que estamos vendiendo online. Al principio, estuve con dudas, pero lo he mantenido por la clientela y por dar una alegría a la gente". Este domingo tiene un pedido para un cumpleaños, pero Jorge sigue con su vena solidaria y este sábado llevará 800 helados a los sanitarios.



"Las flores ya no van al hospital, van a casa"

pamplona – "Las flores, por un nacimiento por ejemplo, ya no se están llevando al hospital", por las restricciones sanitarias, "sino que van después a casa". César Núñez, de la floristería de la calle Ermitagaña, donde llevan 34 años (hace un año abrieron otra en el Ensanche), explica que tienen la web hace 15 años (www.floristeriapamplona.com), pero ahora, con la persiana bajada, "se ha convertido en una tienda más". Según dice, "podía haber decidido suspender todo, pero tenía que llevar algo de dinero para pagar alquileres y seguridad social", porque tiene 3 empleados en ERTE. Están haciendo adornos para iglesias por Semana Santa, algún cumpleaños y unos tres centros funerarios a la semana, "porque no hay velatorios. Antes igual hacíamos 30". El pago, nada en metálico, por higiene.



"Sin tocar pelo estoy trabajando mucho"

pamplona – Uno de los nombres propios de la peluquería en Pamplona, Edurne Senosiáin (con tres centros, ahora cerrados) ha tenido que mandar al ERTE a sus 13 trabajadores y retomar una idea que le rondaba: la venta on line. Primero comenzó vendiendo mascarillas, y ahora, "conforme va pasando el tiempo", las raíces crecen y el producto estrella es el tinte, que Edurne prepara a cada clienta: "Estoy asesorándoles también por whatsapp, y luego, junto con Sandra, mi maquilladora, ofrecemos consejos de peinado y vídeos". Ella misma prepara los pedidos, unos 6 -7 diarios (estudiocabello.com), con mascarilla y guantes, y la entrega se hace con Oraintxe. "Sin tocar pelo, veo que podemos ser útiles", aunque espera volver pronto a ver cabezas. "Para el regreso, estoy preparando todo al mínimo detalle".



"Hemos hecho varias retransmisiones"

Pamplona – José Mari Arizala es uno de los dos socios de Fritz, el comercio de la calle Gorriti 31 dedicado desde hace 33 años al mundo audiovisual y las telecomunicaciones. Cerrado desde que empezó la crisis, Fritz está ofreciendo (948 242410) soluciones de emergencia relacionadas con la tecnología: "No abrimos, pero sí que hacemos servicios de vídeoconferencia y arreglos de emergencia", explica, si bien "está todo muy parado". Estos días han realizado trabajos para el Ayuntamiento, así como la retransmisión de las misas de San Miguel y San Lorenzo por Internet, y, si alguien requiere una pieza, hacen envíos. Arizala, que ya vivió la crisis de 2008, pide a la gente que "a la vuelta se acuerden del comercio, de que estamos aquí".