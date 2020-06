Respaldo en la calle a los equipos preventivos de los barrios y rechazo al plan de Navarra Suma

Centenares de personas se manifestaron este miércoles en Pamplona convocados por las 8 asociaciones de los equipos preventivos en defensa de las condiciones contractuales originales respecto a los campamentos de verano. Desde las asociaciones, con el apoyo de sindicatos como ELA, LAB y CCOO pidieron que el Ayuntamiento eche marcha atrás en sus decisiones unilaterales y en las sanciones que les están imponiendo.

Acudieron varios centenares de personas de los barrios implicados, representantes de dichas asociaciones y los diferentes sindicatos en apoyo de las demandas. El recorrido comenzó en la Plaza de los Ajos, donde se realizaron dos columnas para mantener la distancia de seguridad y se hizo uso de mascarilla.

Se recorrió el Casco Viejo hasta llegar a la Plaza del Castillo, donde dos miembros de la asociación Aldezar leyeron un comunicado en defensa de los derechos de la infancia de los barrios e hicieron hincapié en la deslocalización que propone el Ayuntamiento.

La manifestación estuvo repleta de pancartas reivindicativas con mensajes como: "Yo me quedo en mi barrio, ni auzoan geratzen naiz". Asimismo, durante el recorrido la multitud gritó "Mi barrio me prefiere y al 'ayunta' no le quiere" y cantó canciones de las que se podía obtener la letra escaneando un código QR que llevaban colgado los voluntarios de diferentes asociaciones en sus mochilas. También hubo música de acompañamiento, zanpanzares, txistularis y una pequeña charanga, que tocaba canciones populares, que se unió al final del trayecto.

Javier Gorriz, desde la asociación Aldezar, remarcó que no están en contra de los campamentos de verano "lo que no queremos es que esta propuesta no destruya las otras 8 asociaciones", destacó.

Por otro lado, Alberto Jaúregui, de la asociación Umetxea, manifestó que tienen mucha esperanza porque "lo que ha hecho Navarra Suma en el fondo solo son razones ideológicas que se centran en sacarnos de los barrios como sea", recalcó.

Cabe recordar que en un inicio, los 8 barrios que cuentan con un servicio de acción preventiva no prestaban este servicio en campamentos urbanos. Todos los veranos el Ayuntamiento ofertaba dos actividades para la infancia, por un lado, el centro de conciliación de la ciudad con actividades infantiles y por otro lado, los centros de verano de los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria (SAPC).

Frente a la crisis sanitaria el Gobierno Municipal decidió cambiar las decisiones contractuales de los niños y niñas y jóvenes.

Para ello, lanzó una propuesta para organizar campamentos urbanos presenciales dirigidos a la infancia y la adolescencia, que aunque en un principio estos eran gestionados por los SAPCs, Navarra Suma decidió cambiar los contratos vigentes para que fueran las asociaciones de estos ocho equipos preventivos mencionados anteriormente quienes se encargasen de los campamentos.

Desde el Ayuntamiento se decidió que este año se encargasen de las actividades infantiles las asociaciones de los barrios, con su personal profesional, monitorado y dinero de las actividades previstas para el SAPC.

Los equipos preventivos se ofrecieron a realizar estas actividades en los centros de sus barrios, pero desde Navarra Suma les comunicaron que no era viable "no nos dijeron por qué, pero nos dejaron caer que desinfectar y repartir comida en 8 centros era muy caro", contó la representante de la asociación Batean.

En estos momentos, el Gobierno demanda que los campamentos urbanos se realicen en tan solo 4 centros, donde cada uno de estos tendría una cabida de 100 niños y niñas y jóvenes.

Antes, las asociaciones de los equipos preventivos contaban con una asistencia para al rededor de 1000 niños entre los 8 barrios, según han informado los equipos preventivos. Manifestaron que "se van a quedar fuera 600 niños", remarcaron.

La atención de los centros educativos se establecerá en 4 zonas con un colegio disponible para las actividades en cada una de ellas como se ha mencionado anteriormente.

Por lo tanto, los campamentos se desarrollarán en el colegio público San Juan de La Cadena, en el colegio público Bernat Etxepare, en el colegio público de Mendillorri y, por último en el Colegio público Vázquez de Mella.

Los equipos preventivos consideran esta actuación como "un recorte de un servicio público, algo prohibido por la Unión Europea en este contexto de crisis causado por la Covid-19", subrayaron.