La Tía María, la gitana de la vieja Iruña

desde la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló y La Casa de Sabicas, en nombre de la familia de María Berrio (en Paz descanse) queremos agradecer las innumerables muestras de cariño que han mostrado en las redes sociales hacia la Tía María, una gitana única e irrepetible, de la vieja Iruña, de la familia de los Berrio, del cogollo, como dirían los más viejos. Nuestro admirado y querido historiador David Martin, en su libro El Pueblo Gitano en Euskal Herria, apunta a que el apellido Berrio, es un apellido que aparece vinculado a familias gitanas de Pamplona y comarca desde el siglo XIX. Berrio del euskera Berri/a, nuevo. Parece mentira que los gitanos y las gitanas a pesar de llevar siglos en la Comunidad Foral, constancia documental presencia en Navarra desde el siglo XV, seamos siempre los nuevos, y no se nos consideren PTV (de Pamplona de toda la vida) o NTV (de Navarra de toda la vida).

La Tía María era una gitana navarra de toda la vida, descendiente del tío Millán de los Berrio del XIX. Hoy ella estaría orgullosa de sus vecinos del Casco Viejo de Pamplona, de la vieja Iruña. Una mujer gitana auténtica que a pesar de quedar viuda desde joven sacó adelante a su familia, con eso que los payos llaman I+D. y emprendimiento, pues ella sola cogió un bolso y creo su propia start up, con un puñao de calcetines, se ganó la vida, no solo eso, con lo poco que ganaba si algún familiar (de la familia extensa) tenía necesidad ahí estaba la tía María para ayudar. Que contenta se pondría saber que la vieja Iruña le va a rendir un homenaje popular colgando de los balcones sus calcetines, calcetines de todos los tamaños y colores como la vida misma. Un bonito homenaje que en vida no pudo ser, pero que allá donde esté nos echara una sonrisa, y el Pueblo Gitano orgulloso de contar con mujeres como la Tía María, y emocionados por todo el cariño recibido de todos vecinos y vecinas de la vieja Iruña.

But nais tumenge/mila esker/muchas gracias ciudadanía!