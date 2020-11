EH Bildu acusa al alcalde de Pamplona Enrique Maya de hipocresía por plantear ahora congelar los sueldos

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado que el alcalde Enrique Maya "trate de apuntarse el tanto de congelar los salarios de la corporación cuando nadie ha propuesto subirlos", después de que anunciara el martes, durante la presentación del Presupuesto para 2021, que tiene intención de congelar los salarios de los corporativos, pero no a los cargos de libre designación, a los que se mantendrá la subida del 0,9% al que tienen derecho todos los empleados municipales.

A juicio de la coalición abertzale, que el alcalde "hable de congelación de los salarios de la corporación cuando nadie, al menos desde la oposición, se lo han pedido es una nueva demostración de la hipocresía política de este alcalde, el mismo que sin ningún rubor se subió el sueldo casi un 10% cuando volvió a la Alcaldía y el mismo que, de nuevo y de tapadillo, trató de reinstaurar el pago de dietas en Comiruña para redondear los sueldos de sus cargos confianza".

Para EH Bildu, las palabras de Enrique Maya sobre que no subirá el sueldo a la corporación un 0,9%, "además de hipócritas demuestran mala fe", ya que no es competencia de la Alcaldía fijar los sueldos de la corporación, sino que esa prerrogativa es del Pleno. "Y que nosotros sepamos, nadie ha solicitado una subida de salarios a no ser que tal petición haya llegado desde el tripartito de derechas o de sus cargos de confianza", señaló la coalición en un comunicado.

A su juicio, esto es "una nueva muestra de la estrategia de tinta de calamar" de Maya que, según dijo, "se une a la salida de pata de la semana pasada trayendo en noviembre el tema de los Sanfermines".

"presupuesto excluyente" Asimismo, EH Bildu ha considerado que la comparecencia del alcalde para presentar el proyecto del Presupuesto "sólo buscaba presionar a la oposición para sacar adelante unos presupuestos que se sustentan bajo una única premisa, la exclusión de la primera fuerza de la oposición".

"De nuevo Enrique Maya y Navarra Suma hicieron gala de un sectarismo difícilmente compatible con la responsabilidad de gobernar para todos y todas las pamplonesas, un sectarismo que se basa en la exclusión de casi una cuarta parte de la población de esta ciudad y una forma de entender la política que, incluso en tiempos de pandemia, se basa exclusivamente en la confrontación", ha sostenido la coalición.

A este respecto, Bildu recordó que "el alcalde se va a enfrentar en el pleno a una reprobación por negar y ocultar deliberadamente información a los grupos de la oposición sobre la encuesta de escuelas infantiles". Y consideró que "si esa razón no era suficiente, esta nueva muestra de desprecio a quienes conforman la mayoría de la corporación y la reiteración de su estrategia de exclusión, refuerzan y justifican los argumentos por los que Maya se hace acreedor del rechazo de la mayoría de la corporación, un rechazo al que evidentemente EH Bildu se va a sumar". "Este alcalde, desde su primera decisión en el cargo, la de subirse el sueldo, hasta la última, excluir a un cuarto de la población del debate presupuestario, se hace acreedor de la etiqueta de ser el peor regidor que ha tenido esta ciudad en su historia".