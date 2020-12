Enrique Maya ve "plenamente asumibles" las enmiendas del PSN para aprobar los presupuestos

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que las enmiendas que ha presentado el PSN a los Presupuestos municipales para 2021 son "plenamente asumibles" para propiciar un acuerdo, pero quiere analizar en su conjunto la propuesta de los socialistas, dado que incluye otros condicionantes relativos por ejemplo a la pasarela del Labrit.

"Mi valoración es que estamos mejor que ayer; ayer había un anuncio por parte de la portavoz socialista y hoy se ha concretado el anuncio con la presentación de las enmiendas. Es una valoración muy positiva porque se van dando pasos que nos acercan a un acuerdo", ha dicho. La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha entregado esta misma mañana su propuesta de acuerdo a Enrique Maya.

El alcalde ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la importancia de tener Presupuestos aprobados en una situación en la que "el ciudadano está absolutamente alarmado por el Covid, por los negocios que se cierran, por el paro que parece que se avecina, y no es momento de ser rígido y de ponerse en contra de todo incluso por orgullo personal". "Es más importante tener los más de 230 millones de Presupuesto disponibles desde el 1 de enero para reactivar el comercio y la hostelería que una cabezonería del alcalde y que por dos o tres razones se someta a la ciudad a todo este estrés", ha dicho.

En ese sentido, ha señalado que "es importante" tener Presupuestos "desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista psicológico, para decir que hay una ciudad en la que Navarra Suma y PSN son capaces de ponerse de acuerdo".

Entrando al contenido de las enmiendas, Maya ha afirmado que son "plenamente asumibles" pero ha hecho algunas precisiones y ha asegurado que hay cuestiones que "hay que analizar despacio".

Por ejemplo, en el caso de la propuesta del PSN de que las escuelas infantiles sean gratuitas, ha afirmado que el propio concejal delegado de Educación ya anunció recientemente que el "objetivo último era que el 0-3 sea un ciclo más, e incluso que lo asumiera el propio Gobierno de Navarra, y como todos los ciclos, una educación gratuita".

"Ahora el PSN quiere dar un paso poniendo una partida para que las escuelas en Pamplona tengan unas ayudas. Hay que analizarlo bien, primero de cómo lo ve el Gobierno de Navarra, porque tiene las competencias en educación, y si va a ser repetible en otros lugares. Que las escuelas que son titularidad del Ayuntamiento de Pamplona tuviesen ese apoyo y las que son de titularidad del Gobierno de Navarra en Pamplona no la tuvieran sería una cosa extraña", ha dicho, para señalar que la idea del PSN "va en la línea" de Navarra Suma pero no puede respaldarla "sin tenerla bien estudiada".

En cuanto a la pasarela del Labrit, sobre la que el PSN propone que se retire la partida de 500.000 euros y que el Ayuntamiento no asuma gastos en su reparación, Enrique Maya ha reiterado que la postura del Gobierno municipal es que esta intervención no tenga coste para el Ayuntamiento, pero ha dicho que si se elimina la partida se elimina la vía de ingreso a través del seguro. "Tenemos el objetivo común de que la pasarela del Labrit no cueste un euro pero discrepamos de cómo conseguirlo. Es una cuestión que tengo que hablar con el PSN. Es un problema de forma, no de fondo. Me cuesta retirar la partida porque, si es así, ¿como hacemos para abrir la pasarela?", ha planteado.

En cuanto a la petición de los socialistas de que se revierta la recuperación de plazas de coches en la avenida Pío XII, Enrique Maya ha explicado que "ni tan siquiera hay proyecto de ejecución de las famosas zonas verdes" en ese entorno, pero ha dicho que no va a "echar por tierra un Presupuesto" por ese tema.

En política de vivienda, Enrique Maya ha planteado ir "más allá" de lo que plantea el PSN. "Le voy a proponer que hagamos un gran pacto de vivienda con participación del Gobierno y del Ayuntamiento, porque es un objetivo prioritario ofertar vivienda", ha dicho.

Con este análisis, Enrique Maya ha afirmado que "la primera visión es muy positiva". "Yo veo que hay un acercamiento grande", ha dicho, para desear que "ojalá" pudiera alcanzar un acuerdo que abarcara a todo el mandato, aunque el PSN ya se ha mostrado contrario a esa opción. "Estoy satisfecho de la propuesta que ha hecho el Partido Socialista", ha añadido.

Enrique Maya ha afirmado que con la situación actual "se confirma que en el fondo el PSN en Pamplona y Navarra Suma en Pamplona tenemos una visión de la ciudad muy similar y, salvo algunas cuestiones que responden a la ideología de cada partido, compartimos en gran medida el proyecto de ciudad, lo cual hace que sea menos entendible que en ocasiones estemos distantes".