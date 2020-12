Las colas del calendario municipal vuelven a Pamplona por Navidad

Las colas para hacerse con el calendario municipal de Pamplona son ya una tradición. Y aunque el Ayuntamiento ha aumentado los puntos de reparto para garantizar las distancias de seguridad, las filas de espera han vuelto a la capital por Navidad.

DESCARGUE AQUÍ EL CALENDARIO

Los 14.500 calendarios gratuitos se están repartiendo desde las 11.00 horas en 15 puntos distintos de la ciudad. Se ha suprimido la entrega del calendario en la Casa Consitorial -el lugar en el que más personas se concentraban- precisamente para evitar aglomeraciones.

Cada persona se puede llevar un máximo de dos calendarios. Y el Ayuntamiento instó la pasada semana a la ciudadanía a ser solidaria para que los ejemplares lleguen a cuantas más personas y a cumplir con la normativa en lo referente a distanciamiento social, aforos o medidas de prevención, recordando que el uso obligatorio de mascarilla.

Los 15 puntos de entrega:

En el Casco Antiguo el calendario se reparte (hasta las 14.00 horas) en Plazara (calle Mayor, 31) y en el Área de Cultura e Igualdad (calle Descalzos 72) y en calle Calderería 11. También habrá dos puntos de entrega en Milagrosa, con Civivox Milagrosa (Escuelas José Vila. C/ Tajonar, 14) y Casa de la Juventud (c/ Sangüesa, 30), y en Rochapea, en Civivox Jus la Rocha (Paseo de los Enamorados, 37) y en el CC Carbonilla (avda. Marcelo Celayeta, 51).







También en el Local Comunitario de Etxabakoitz (Avda. Aróstegui, s/n. Grupo Urdánoz), en el CCIS Ermitagaña (c/ Bartolomé de Carranza, 52), en el CCIS Buztintxuri (Centro Comunitario Buztintxuri Norte -antigua iglesia-) o en el Club de Jubilados Irubide (c/ Cendea de Iza, 40 bis) en Txantrea. Como en años anteriores, también en la red Civivox, en Civivox San Jorge (plaza Dr. Gortari, s/n), Civivox Mendillorri (c/ Concejo de Sarriguren, 3), Civivox Ensanche (plaza Blanca de Navarra, 9) o en Civivox Iturrama (c/ Esquíroz 24).