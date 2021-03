EH Bildu y Geroa Bai piden, sin éxito, que el Ayuntamiento de Pamplona impulse un sistema de microcréditos para comecios y bares

El Ayuntamiento de Pamplona no pondrá en marcha un sistema de créditos blandos para establecimientos comerciales y hosteleros que "acrediten necesitarlo" en el marco de la crisis económica derivada de la pandemia. La propuesta, presentada esta mañana en la comisión de Presidencia por EH Bildu, sugería "habilitar una partida" a tal fin "para establecimientos comerciales y hosteleros" en el caso de que "los fondos destinados" desde el Gobierno estatal "no alcancen a la totalidad de los solicitantes de Pamplona".

Asimismo la propuesta recogía la idea de que "la cantidad y condiciones" para acceder a dichos créditos fueran "consuadas por los grupos municipales" en el marco de la Comisión Extraordinaria Covid del Ayuntamiento de Pamplona.

La declaración ha contado solo con los votos de EH Bildu y Geroa Bai, mientras que el PSN se ha abstenido, al manifestar sus dudas sobre su aplicación y no haber partida presupuestaria. Por su parte, Navarra Suma se ha manifestado en contra y, como ya anunció, no ha intervenido en el debate "al no haber retirado" EH Bildu un vídeo que parodia a la concejala María García Barberena.

La declaración de EH Bildu recuerda que la asociación Comerciantes de Navarra calcula que "un 60,84% de comerciantes de Pamplona" ha disminuido sus ventas en 2020 por la pandemia, y que un 14,86% de ellos (unos 400), podrían cerrar antes de que acabe el año, de los que 218 corresponden al centro (Casco Viejo y Ensanche). Respecto a la hostelería, calcula que son 7.000 empleos perdidos.