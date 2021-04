Cuenta atrás para el anuncio oficial sobre la suspensión de Sanfermines

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado, este lunes sobre la posible suspensión de las fiestas de San Fermín de 2021, que "el tiempo pasa y se va acercando el día que haya que tomar la decisión, pero todavía no está tomada".

A preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, el alcalde de Pamplona ha afirmado que no puede "adelantar nada" sobre la decisión definitiva del Consistorio en relación a las fiestas. Y ha asegurado que "en el momento que esté tomada se seguirán los cauces oportunos y lo trasladaremos".

Además, ha afirmado que "por supuesto" se convocará a la Mesa de los Sanfermines al ser el "compromiso" que adquirió. "Lo haremos", ha agregado.

Al ser preguntado por si la decisión se anunciará en breve, ya que el pasado año el anuncio se hizo el 21 de abril, Maya ha destacado que se acuerda perfectamente de que fue ese día, puesto que ese mismo día le dieron el alta tras estar ingresado por Covid-19.

EH Bildu y Geroa Bai exigen a Maya "prudencia"

"Evidentemente el tiempo pasa, se va acercando el día que haya que tomar la decisión, pero todavía no está tomada", ha concluido.El alcalde de Pamplona, a tres meses del 7 de julio, declaró la pasada semana que "cada vez es más complicado pensar que va a haber San Fermín". El primer edil indicó que todavía "no esta tomada ninguna decisión" por parte del Ayuntamiento, pero "yo soy consciente de que, conforme pasa el tiempo y los parámetros pandémicos se mantienen en unos valores, cada vez es más complicado", aunque "aún no he tomado la decisión del cómo y el cuándo".Maya coincidió así con la opinión vertida también por el vicepresidente del Gobierno de Navarra Javier Remírez, respecto a que "está muy complicado" . "Yo lo comparto y todos somos muy conscientes de esa prórroga de las medidas contra el covid y ese estado de alarma que acaba el 9 de mayo", indicó. "Las cosas pintan hacia una situación muy compleja para los Sanfermines", pero "somos conscientes de que ese tiempo se va acortando". "Hay una programación que se está trabajando en ella de verano y si, finalmente, pudiera haber una programación de San Fermín se encajaría", dijo y quiso lanzar un mensaje para que "los ciudadanos estén tranquilos, porque va a haber actividades en la ciudad", un programa de verano, y "luego veremos si tenemos la fortuna de poder encajar ahí algo de Sanfermines".Sobre la posibilidad de que se celebren en Pamplona festejos taurinos, como ya anunció en su día, añadió que el protocolo del Gobierno de Navarra regula tanto las instalaciones móviles como las fijas. "Todos somos conscientes de que puede haber más posibilidades de hacer algo en un recinto controlado, como es una plaza de toros" y "mucho más dificil controlar los encierros en la calle". Sí se preguntó que "si fuera posible que hubiera corridas de toros en otras ciudades, en las mismas condiciones podría haberlas en Pamplona", aunque reconoció que "aquí hay un problema, porque si ya están vendidos los abonos, ¿cómo reorganizas todo para esos días?", dado que no se permite un aforo total por la normativa anticovid.No obstante, reiteró que "no descarto esa posibilidad" de que haya festejos taurinos. El alcalde, que cumplió recientemente 62 años, recordó que su efeméride de 2020 coincidió con su ingreso hospitalario por la covid, una enfermedad cuyas secuelas todavía continúa arrastrando. "Me noto un poco más falto de energía, pero me estoy cuidando y cada vez me encuentro un poquito mejor", dijo y añadió que esta Semana Santa de cierre perimetral la está disfrutando visitando Navarra.Los grupos municipales de EH Bildu y Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona han exigido al alcalde "prudencia" en sus declaraciones sobre las fiestas y que no tome decisiones "sin oír a la Mesa de Sanfermines".Así lo han reclamado ambos grupos municipales en una propuesta de declaración que han presentado para su debate en el pleno municipal ante, a su juicio, el "desafortunado" proceder del alcalde.En su iniciativa, EH Bildu y Geroa Bai piden a Maya que mantenga "" en este tema y que convoque la Mesa de los Sanfermines para que "las decisiones en esta materia se adopten, por consenso, tras escuchar a todos los sectores y ámbitos de la fiesta, además de a todos los grupos políticos municipales".En este sentido, ambas formaciones han criticado el "" que hace el alcalde a "los dictámenes de la mayoría municipal" y han considerado que sus declaraciones públicas sobre las fiestas "generan desconcierto y falsas expectativas entre la ciudadanía"."Creemos que en la situación actual de pandemia son prioritarias la protección de la salud y la vida de las personas y las previsiones para los próximos meses no permiten desgraciadamente en estos momentos pensar en unas fiestas masivas, populares y de cercanía social como son los Sanfermines", han sostenido.Según han expuesto, "queremos, de igual modo que hicimos el año anterior, adoptar una decisión clara y unánime que llegue a la ciudadanía sin distorsiones ni juegos partidistas". Y han considerado que "para ello resulta fundamental, además de las consultas con las autoridades sanitarias, la convocatoria de la Mesa de los Sanfermines antes de que se tome la decisión sobre las fiestas de manera unilateral".Para ambas formaciones, "ejemplos del mal proceder de Maya en este tema son, además de la confrontación con el Gobierno de Navarra respecto a las previsiones de las fiestas de este año, los actos programados para los no Sanfermines del año pasado (despliegue de pañuelo, retransmisión en directo del no chupinazo o programación especial) y el hecho de acudir a sitio reservado durante las misas en honor al Santo".En opinión de EH Bildu y Geroa Bai, "el resultado de todo ello fue muy malo en términos de control y reducción del impacto de la pandemia".