Hotel Ciudadela, nueva apertura a la espera de clientes

A la segunda va la vencida. El Hotel Ciudadela, situado en el chaflán de la calle San Gregorio 58-60 y Ciudadela 13, abre este viernes sus puertas. Su dueño, el empresario Emiliano Campos Campos, natural de Sesma, había previsto la inauguración para esta Semana Santa, pero debido al cierre perimetral de Navarra decidió retrasarla.

El gerente de este hotel de dos estrellas, Eduardo Salvador, confiesa que "abrimos por abrir porque el hotel ya está listo y llevamos varias semanas con la obra finalizada". Y no es ningún dicho ni frase hecha, ya que "las expectativas de reservas son muy bajas porque aún las fronteras nacionales están cerradas y tampoco hay turista internacional", comenta Eduardo.

De hecho, los únicos clientes que se van a quedar a dormir este viernes "son tres amigos míos" y mañana "mis dos hijas con dos compañeros de la universidad", señala. Los primera "reserva real", bromea, está prevista para el 6 de mayo "y a partir de ahí tenemos sobre todo de personas que vienen a Pamplona por asuntos laborales", explica.

El cliente de empresa, añade, junto con el navarro, es el que va a predominar durante estos primeras semanas y el mes de mayo, a la espera de qué sucede el día 9, fecha en la que en principio decae el Estado de Alarma. "Estamos a la expectativa de qué diga el Gobierno de España y sobre todo el de Navarra. No sabemos si abrirán fronteras nacionales e internacionales, así que nos tendremos que adaptar a cada situación porque el sector está exhausto, tocando suelo", lamenta.

Hasta que no se despeje el horizonte, ve fundamental "fidelizar a los primeros clientes que se hospeden e ir creciendo gracias al boca boca porque creemos mucho en este proyecto", afirma. Pero ya divisan, y no tan lejano, un cliente internacional. "Hoy justamente me ha entrado una reserva de una compañía italiana para unos turistas que van a hacer el camino de Santiago. Llegarán a Pamplona el 13 de junio". Además, en ese mismo mes tienen a un grupo que celebra una boda en el Baluarte.





26 habitaciones



Distribuido en planta baja, cuatro plantas y buhardilla; el hotel Ciudadela dispone de 26 habitaciones "amplias, insonorizadas, fantásticas", todas con frigorífico, televisión con pantallas de 43 pulgadas, caja fuerte, además de baño y ducha accesible. Precisamente, en la planta baja se han instalado dos habitaciones para personas con discapacidad y una de ellas contará con cocina. "Ah, y unos balcones que son media vida", bromea.

Además, en la planta baja del hotel, se ubicará el bar/cafetería Nuevo Anaita, todo un guiño al mítico bar Anaitasuna que se situó en esa esquina hasta el 15 de julio de 2018, cuando cerró sus puertas tras más de 36 años de actividad. Jordi Eladi, metre del restaurante El Merca'o durante 10 años, será el gerente de este establecimiento que va a apostar "por una carta de raciones, por ahora sin menú". Ayer, comenta Eduardo, cataron los platos y la "amplia bodega de vinos" para que estuviera todo listo para hoy. "Hasta que no se levanten las restricciones, el bar va a ser nuestro principal motor" finaliza.