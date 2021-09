Incidentes en la protesta por el desalojo del gaztetxe de Rochapea, que deja varios detenidos e identificados

Cargas policiales en la protesta por el desalojo del gaztetxe de la Rochapea este jueves por la mañana, que ha dejado, por el momento, 40 personas identificadas y al menos seis detenidos. Se ha convocado una acción de protesta por las detenciones en la comisaria de la Policía Nacional en la calle General Chinchilla.





La protesta ha concentrado un numeroso grupo de jóvenes que, con las cargas, se ha dispersado por la avenida Marcelo Celayeta y calles aledañas.En el lugar hay ahora maquinaria de obra, pero se desconoce si es para su derribo.El Ayuntamiento ha enviado una nota en que la ha defendido el desalojo porque "permitirá completar la urbanización de la zona con una nueva manzana de viviendas que tiene la planta baja de uso dotacional público".También se han producido lanzamientos de botellas y se han volcado varios contenedores.Además, se había difundido por redes sociales que se encontraban tres jóvenes en una habitación hormigonada, lo que no ha resultado cierto, tras la inspección policial.Imagen difundida por redes de tres jóvenes, supuestamente dentro del gaztetxeLos presentes se estaban manifestando inicialmente junto a la puerta principal de Iwer (frente al Gaztetxe), pero los agentes les han informado de que la autorización de la manifestación por parte de la Delegación del Gobierno era entre Marcelo Celayeta con la calle Artica, a donde se han dirigido posteriormente sin incidentes y han continuado la protesta, con proclamas en defensa del gaztetxe.Poco antes de las 10 de la mañana han comenzado las cargas policiales.Por las imágenes difundidas, se ha llevado a cabopara ejecutar la orden de desalojo del local. El acceso al gaztetxe estaba poco después de las 8 de la mañana acordonado por los agentes. Pasadas las 9 horas, un cerrajero ha abierto la puerta y la policía ha accedido al interior del gaztetxe. También se ha procedido a abrir la nave contigua, Talleres San Pedro.El inmueble se encuentra junto a un almacén propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. Ambos edificios están incluidos en la unidad A5 del Plan Parcial de Rochapea, espacio que da frente a las calles Artica, entre los números 24 y 30, y la travesía de Artica, s/n.Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, en 2007 el pleno municipal aprobó definitivamente la 'Modificación del Plan Parcial Rochapea de Pamplona. Unidad A5', en el cual se establece la ordenación pormenorizada que posibilita la transformación de la edificación existente de carácter industrial en edificaciones y usos residenciales y dotacionales. La ordenación aprobada completa la manzana con un diseño similar a la edificación residencial contigua.Así se mantiene una altura de planta baja y 4 pisos y con una profundidad máxima en planta de 12 metros. Las plantas elevadas se destinan a uso residencial, con aparcamiento vinculado en el sótano, y la planta baja, que puede ocuparse en su totalidad, está calificada con uso dotacional público.El desalojo de esta mañana, denominado jurídicamente desahucio por precario, se ha realizado de acuerdo a la diligencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 tras la demanda de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución A-5 de la U.I.III Rochapea. La sentencia estima la demanda "al existir, en definitiva, un allanamiento", "es decir, una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no corresponde, aunque la persona se halle en la tenencia material del mismo".La nave hoy desalojada, de acuerdo a la sentencia judicial, llevaba varios años sin actividad antes de ser ocupada en septiembre de 2016. Los informes municipales redactados dos años después señalaron que no reunía "condiciones de seguridad para desarrollar actividades de pública concurrencia".