Los pisos turísticos que se quedaron sin licencia, unos cien, pueden recuperarla

Propietarios de apartamentos turísticos que a comienzos de este año conocieron que habían perdido su licencia, unos cien, por no haber sido conscientes de que tenían que solicitar de nuevo este requisito tras el cambio de normativa, tendrán ahora una nueva oportunidad para regularizar su situación. En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Pamplona ha remitido una carta a los afectados para notificarles que se abre un nuevo periodo informativo.

El 30 de julio, afectados por el cambio de normativa recibieron de Gerencia de Urbanismo una notificación vía email en la que se les recuerda que, con fecha 1 de julio, el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona acordó "modificar el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del artículo 28 de la Normativa Urbanística General del Plan Municipal de Pamplona (residencia eventual)" para, de esta manera, "contemplar la notificación individualizada de la modificación (es decir, informar, lo que no había ocurrido en el anterior trámite), abriendo con ello un nuevo plazo para la regularización de los apartamentos en el Ayuntamiento". Aludía Gerencia a que el cambio -con el nuevo pase a pleno- se había realizado "atendiendo a la recomendación que, en este sentido, realizó el Defensor del Pueblo de Navarra".





NUEVO PLAZO

En las siguientes semanas de agosto, los propietarios de negocios turísticos de Pamplona recibieron, esta vez vía carta, la nueva normativa relativa a residencia eventual (pisos turísticos) que, como se sabe, sólo permite para nuevas implantaciones, los situados en primeros pisos, y siempre que no se supere el porcentaje de actividad de este tipo fijado para toda la manzana.

Como se recordará, fue este periódico quien sacó a la luz la problemática de un centenar de propietarios de apartamentos turísticos de la ciudad. A comienzos de año entre 80 y 100 pisos turísticos conocieron que habían perdido el derecho de esta actividad, al no haber formalizado en tiempo y forma la solicitud de apertura o licencia de uso al Ayuntamiento de Pamplona, un trámite que tenían que haber hecho antes de agosto de 2020 (entonces en plena pandemia), que costaba 606 euros y que muchos no conocían al no haberles notificado nada el Consistorio con anterioridad. "Nadie está pendiente de una norma sorpresa que prohíbe en 6 meses tu negocio", señalaba entonces Javier, uno de los afectados.

El cambio afectó a la mitad de apartamentos, ya que otros cien sí sabían del nuevo requisito, en casos, por pertenecer a la Asociación Aparturna.

La obligatoriedad de nueva licencia venía derivada de que el cambio de normativa solo permite ahora pisos turísticos en primeras plantas, por lo que aquellas viviendas inscritas con anterioridad a estos cambios, disponían de un plazo de 6 meses para presentar la "correspondiente apertura o licencia de uso", plazo que ahora se da de nuevo a los pisos turísticos. Se señalaba que, de así hacerse, "estos casos se reconocerán como usos consolidados, independientemente de cuál sea la planta del edificio en la que se sitúan".

Los afectados comenzaron a agruparse y a reunirse con los responsables municipales, y, de forma paralela, entregaron quejas al Defensor del Pueblo de Navarra. En mayo, este les respondió favorablemente a las peticiones formuladas por los propietarios y dictó una resolución en la que recomendaba al Ayuntamiento que estableciera, "previos los trámites que sean precisos", un "nuevo plazo para que los titulares de las viviendas inscritas en el Registro de Turismo de Navarra como apartamentos y viviendas turísticas, con anterioridad a la aprobación de la modificación del artículo 28" de la normativa urbanística del Plan Municipal, "puedan solicitar las licencias pertinentes que permiten el uso residencia eventual".

Atendiendo esta recomendación, Navarra Suma y el PSN aprobaron en el último pleno del curso el 1 de julio, retrotraer el expediente al momento de la información (lo que ya se ha hecho) dando un nuevo plazo para que puedan cumplir con los requisitos necesarios. En torno a 40 apartamentos afectados que se agruparon para reclamar ya lo estarían haciendo, pero es de esperar que, en todo este tiempo haya otros muchos que hayan decidido abandonar el negocio. Los pisos afectados llevan más de un año sin poder funcionar.





AFECTADOS

109 sin licencia había en junio

Apartamentos. Según datos oficiales del mes de junio, había en Pamplona 117 pisos turísticos que habían actualizado su situación, es decir, con licencia, otros 40 la tenían denegada (por no haberla solicitado en aquellos 6 meses de 2020) y otros 69 no la habrían pedido. Por barrios, el Casco Viejo registraba el mayor número de pisos con licencia tras el cambio de normativa (64), frente a 27 con la licencia denegada y 33 con la licencia no pedida, muchos de los cuales ahora es de esperar que vuelven a regularizar su situación. Hay que señalar que colectivos del Casco Viejo han cuestionado el nuevo plazo a estos pisos, por el riesgo de gentrificación del barrio.