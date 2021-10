Un otoño para salir a conocer los animales y plantas de Pamplona

La Escuela de Sostenibilidad del Museo de Educción Ambiental propone para este otoño salir a conocer lo cercano, los animales y plantas que nos rodean en la Ciudadela, la Media Luna o los huertos urbanos, y acercarse a tierras lejanas con proyecciones de documentales. A través de charlas, cursos y salidas se podrá ejercer de rastreadores y ver huellas frescas, plumas o distintos tipos de vuelos, encontrar a animales como castores o visones y conocer más de las plantas que ayudan a cuidarse.

También será un otoño para asomarse a través de una pantalla de cine a conocer un pulpo que se hace maestro de buceadores o a la vida de agricultoras que sacan de la tierra frutos que alimentan el presente y el futuro. Entre las actividades hay talleres, cursos, salidas, cine, mercadillos de intercambio sin dinero y de bicicletas o las incluidas en el ciclo 'Pamplona es verde'.

Toda la programación completa y actualizada está en la página web de Educación Ambiental. También se pueden hacer consultas en el teléfono 948 149 804 o en el Museo de Educación Ambiental situado en la calle Errotazar, s/n. La Escuela de Sostenibilidad se incluye entre las actividades y acciones de la estrategia municipal 'Go Green Pamplona' que engloba todas las actuaciones en materia de sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático.

Las actividades son gratuitas para las personas participantes, por lo que desde el servicio de Educación Ambiental se solicita comprobar bien la disponibilidad antes de inscribirse o anular las reservas en caso de no poder acudir. Las bajas, si no se anula la reserva, pueden provocar que las personas en lista de espera no puedan aprovechar las vacantes. La programación se desarrollará de acuerdo con las normas sanitarias.

ESTA SEMANA BICICLETAS, EXPOSICIÓN Y CUENTACUENTOS



La programación de la Escuela de la Sostenibilidad arranca esta semana con una bici-ruta, un mercadillo de intercambio de bicicletas, una exposición y un cuentacuentos, además de un taller de reparación de bicis con las plazas ya cubiertas.

La bici-ruta 'Conoce cómo Pamplona está haciendo frente al cambio climático' será un recorrido mañana, 5 de octubre, de 18 a 19.30 horas, para conocer las medidas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Pamplona, tanto en materia de adaptación al cambio climático, como en la mitigación de las emisiones. Correrá a cargo de Marta Torres, técnico municipal del Servicio de Agenda 21 Local y Javier Zardoya de la Agencia Energética del Ayuntamiento de Pamplona. Inscripción previa en el 010 o 948 420 100.

También mañana se abre al público la exposición 'Eco-sistemas de carteo', proyecto seleccionado en la residencia artística 'Pamplona: ciudad como ecosistema'. Para llevarlo a cabo se realizó un llamamiento a la participación ciudadana en el que se recolectaron objetos que hacían referencia a la ciudad como ecosistema. Fue el punto inicial del trabajo desarrollado por Maider Garayo, Paula Torán y Nahia Villanueva. Puede verse hasta el 12 de noviembre.

La tercera propuesta de mañana, que se extenderá hasta el viernes, es la apertura del mercadillo de intercambio de bicicletas. Se realizará una valoración previa de la bicicleta, pudiendo realizar el intercambio sólo por bicicletas que tengan el mismo valor. El horario es de martes a jueves de 10 a 13 y de 18 a 20 horas y el viernes por la mañana de 10 a 13 horas.

Para cerrar la semana, el sábado comenzará una nueva edición del ciclo 'Pamplona es verde' con un cuentacuentos de la mano de Sergio de Andrés. En 'Historias verdaderas - historias caídas de un guindo' se dará una vuelta por la Ciudadela para descubrir las historias que guardan sus rincones. Comienza a las 12 horas y las inscripciones son el teléfono 010 o 948 420 100. El 6 de noviembre se celebrará una actividad similar centrada en el parque de Yamaguchi.

OTRAS PROPUESTAS PARA LAS SEMANAS SIGUIENTES



La programación continuará con charlas sobre el efecto del urbanismo en la temperatura o el visón europeo, un taller de agroecología sobre las labores en otoño y otro centrado en selección, recolección y extracción de semillas o una visita guiada a los pasos de peatones permeables.

Entre los talleres hay para la observación de las formas de la naturaleza en familia o para aprender de estampación botánica. 'Pamplona es verde ofrece salidas naturalísticas a los parques de la Ciudadela y la Media Luna y para conocer los castores, las aves, las actividades de los huertos urbanos comunitarios de los barrios de Pamplona o los gimnasios urbanos. La oferta de talleres va desde uno experiencial donde entrar en contacto con el entorno natural a través de las capacidades creativas hasta otro de plantas medicinales o un tercero sobre el huerto urbano.

El cine documental volverá a la programación con una selección del festival #LabMeCrazy!, iniciativa del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra copatrocinada por el Ayuntamiento de Pamplona y una producción de Arrea Asociación Agroecológica. En total serán 4 proyecciones. Por último, volverán nuevas sesiones del mercadillo de intercambio sin dinero y la segunda exposición del otoño girará sobre los murciélagos.