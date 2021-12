Maya dice que "la previsión es que haya Cabalgata", pero a la espera de las medidas que anuncie el Gobierno

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado este viernes que, "a día de hoy, con la información que tenemos, la previsión es que sí haya Cabalgata" de Reyes Magos el próximo 5 de enero en Pamplona, si bien se ha mostrado a la espera de las restricciones que pueda anunciar el Gobierno de Navarra.

Maya ha señalado que "si para Nochevieja van a dictar alguna medida, a ver qué dicen también de la Cabagata". "Si no hay ninguna medida específica sobre la Cabalgata, habrá Cabalgata como siempre. Si hay alguna medida específica se adoptará en cuanto a organización de la Cabalgata y si se prohíbe no habrá. Hay una organización, que es la que tiene que velar por el cumplimiento, y nosotros como Ayuntamiento velar por que el cumplimiento de las normas que se dicten sea efectivo", ha explicado el alcalde, en declaraciones a los medios de comunicación.

Maya ha subrayado que él siempre ha "respetado" las medidas sanitarias que se han implantado, "nunca las he discutido, y lo que siempre he pedido es que se dicten". "La responsabilidad es de Sanidad y lo que no puede hacer Sanidad es dejar en manos de los alcaldes o de los organizadores decisiones que les corresponden a ellos. Mientras Sanidad no prohíba determinadas cuestiones, no las vamos a aplicar, y en el momento en que las prohíba, las aplicaremos. Esto es así de sencillo", ha señalado.

El alcalde de Pamplona ha afirmado que "cada cual tiene que aguantar su responsabilidad y creo que el espectáculo que se está dando no es nada bueno". "Estamos ya en Nochebuena y ya se habla de restricciones para Nochevieja, no sabemos qué va a pasar en la semana intermedia, creo que no se están haciendo las cosas bien", ha indicado.

Maya ha reconocido que está "pero se cumple lo que ya vaticinaban algunos expertos, que va a haber mucha gente contagiada, pero con menos hospitalizaciones y por supuesto UCI que en las anteriores olas". "La vacuna con toda seguridad está haciendo sus efectos positivo. Hay que seguir insistiendo, yo lo he dicho hasta la saciedad, en que hay que cumplir con lo que se nos diga en cuanto a la vacunación y todas las pautas que se nos digan tenemos que aceptarlas de buen grado, porque se ha demostrado que eso está ayudando a reducir las hospitalizaciones, pero la preocupación está ahí, nadie pensaba que íbamos a estar en esta situación a día de hoy", ha afirmado.