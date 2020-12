Olentzero visitará esta tarde todas las calles de Sartaguda

sartaguda – La llegada de Olentzero llenará el casco urbano Sartaguda de alegría, ilusión y esperanza y es que, tal y como explicaban desde Nafarroa Aurrera, la asociación encargada de organizar esta cita en colaboración con el Ayuntamiento, el carbonero pasará esta tarde por todas y cada una de las calles de la localidad.

Desde las 17.00 horas, y partiendo desde la plaza consistorial, hará un recorrido de cerca de dos horas de duración, más amplio y sin altos en el camino ni lanzamiento de caramelos.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones, además, han recomendado a los txikis no seguir a Olentzero por las calles y recibirlo desde los balcones, terrazas o portales. "Sartaguda es un pueblo pequeño que permite pasar por todas las calles y creemos que hacer un pequeño pasacalles es una forma segura. En ningún momento nos planteamos no celebrarlo porque ya ha sido un año bastante malo como para no traer un poco de alegría", apuntaban desde la asociación ribera.

ACCIONES PARALELAS Desde hace unos días, además, han difundido un vídeo con imágenes del pasacalles del año pasado y con un mensaje de animo y cuidado por parte de Olentzero y Mari Domingi. Además, Javier Etayo Tasio se ha encargado de hacer la cartelería y una gran pancarta que han colocado a la entrada del municipio.